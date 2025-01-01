Меню
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Фильмы
Тик-так
Тик-так
комедия
драма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2025
Производство
ArtMasters, Kinoobraz
Другие названия
Tik-Tak, Тик-Так
Режиссер
Николай Хомерики
В ролях
Александра Власова
Егор Корешков
Борис Каморзин
Ксения Каталымова
Рейтинг фильма
0.0
0
голосов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
