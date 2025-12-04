Кулачный, 2023

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Волчок
7.8
Волчок - Тизер-трейлер
Киноафиша Фильмы Волчок
7.8

Волчок

, 2025
Kulachnyy
Россия / комедия, приключения / 18+
Уличный боец берет под опеку дворянского мальчика. Комедийное роуд-муви, действие которого разворачивается на рубеже XIX и XX веков
Трейлеры
Пойду 179
Не пойду 20
Постер фильма Волчок
7.8
Пойду 179
Не пойду 20
Волчок - Тизер-трейлер
Волчок  Тизер-трейлер

О фильме

Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего – там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок с самого начала едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.

В ролях

Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Volchok
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Elza
Марк-Малик Мурашкин
Марк-Малик Мурашкин
Vanya
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Kretch
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Tarasov
Марат Абдрахимов
Марат Абдрахимов
Gora
Виктор Бабак
Виктор Бабак
Polskiy knyaz
Natalya Balashova
Torgovka
Павел Чернявский
Павел Чернявский
Pyanyy posetitel bordelya
Анатолий Чугунов
Anna-Mariya Danilenko
Aglaya Petrovna
Михаил Дорожкин
Михаил Дорожкин
Gost
Режиссер Константин Смирнов
Сценарист Алексей Безенков, Aleksey Bezenkov, Kseniya Datnova, Вадим Голованов, Константин Смирнов
Композитор Райан Оттер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 29 января 2026
Премьера в мире 4 декабря 2025
Дата выхода
4 декабря 2025 Россия Централ Партнершип
11 декабря 2025 Казахстан 12+
Бюджет 350 000 000 RUR
Сборы в мире $5 377 291
Производство MEM Cinema Production
Другие названия
Volchok, Волчок, Кулачный, Kulachnyy

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 87 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  509 В жанре «комедия»  106 В жанре «приключения»  142 В фильмах России  20 В фильмах 2025 года  25
Обновлено 27 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Волчок - Тизер-трейлер
Волчок Тизер-трейлер
Волчок - Трейлер
Волчок Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Волчок

Киноафиша ИИ 7 декабря 2025, 10:49 Дата обновления: 12 января 2026, 01:30
Отзывы отмечают динамичный приключенческий сюжет, яркие пейзажи и качественную игру актёров, особенно Ткачука. Минусы — затянутость, слабая проработка некоторых сцен и предсказуемая развязка. Фильм подходит семьям и любителям дружбы, спорта и путешествий по России; зрители ценят юмор и кадры. В целом картина получает положительные отзывы и рекомендации к просмотру.
Саммари составлено ИИ на основе 69 отзывов.

Отзывы о фильме

Дауд Гадаборшев 7 декабря 2025, 10:29
Девушка не описывайте пожалуйста весь сюжет 😁)
Любовь Прусова 9 декабря 2025, 10:35
Очень достойный фильм. Главные герои шикарные, харизматичные, фильм легкий местами комичный, местами тревожный, попала на фильм неожиданно совсем не… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку
27 февраля 2026 21:40 Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку Лидер довольно предсказуемый.
На Okko выйдет приключенческая комедия «Волчок»
26 января 2026 11:03 На Okko выйдет приключенческая комедия «Волчок» Зрительский рейтинг фильма на «Кинопоиске» составляет 8 баллов из 10.
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше