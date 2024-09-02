Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда.
|17 апреля 2025
|Россия
|Экспонента
|5 июня 2025
|Аргентина
|+13
|10 июля 2025
|Бразилия
|12
|5 июня 2025
|Германия
|5 июня 2025
|Израиль
|14 февраля 2025
|Испания
|19 сентября 2024
|Италия
|21 марта 2025
|Латвия
|7 марта 2025
|Литва
|N13
|20 марта 2025
|Нидерланды
|AL
|3 января 2025
|США
|NR
|6 ноября 2024
|Сербия
|o.A.
|7 марта 2025
|Финляндия
|19 марта 2025
|Франция
|6 февраля 2025
|Черногория
|o.A.