Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Горная невеста
Постер фильма Горная невеста
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Пойду 10
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Горная невеста

Горная невеста

Жизнь альпийской деревушки меняется в появлением в ней молодого солдата во время Второй мировой войны Vermiglio 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 10
Не пойду 2

О фильме

Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда.

Горная невеста - дублированный трейлер
Горная невеста  дублированный трейлер
Страна Бельгия / Франция / Италия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 3 марта 2025
Премьера в мире 2 сентября 2024
Дата выхода
17 апреля 2025 Россия Экспонента
5 июня 2025 Аргентина +13
10 июля 2025 Бразилия 12
5 июня 2025 Германия
5 июня 2025 Израиль
14 февраля 2025 Испания
19 сентября 2024 Италия
21 марта 2025 Латвия
7 марта 2025 Литва N13
20 марта 2025 Нидерланды AL
3 января 2025 США NR
6 ноября 2024 Сербия o.A.
7 марта 2025 Финляндия
19 марта 2025 Франция
6 февраля 2025 Черногория o.A.
Сборы в мире $4 380 242
Производство Cinedora, Charades, Versus Production
Другие названия
Vermiglio, Droga do Vermiglio, Gadalaiki. Vermiļjo, Kallat Ha'Har, Vermiglio - A Noiva da Montanha, Vermiglio - En familjekrönika från Alperna, Vermiglio - landsbyen mellom fjellene, Vermiglio - Vuorten morsian, Vermiglio ou la mariée des montagnes, Βερμίλιο: Η νύφη του βουνού, Горная невеста, 沒有煙硝的山村
Режиссер
Maura Delpero
В ролях
Томмазо Раньо
Томмазо Раньо
Roberta Rovelli
Martina Scrinzi
Джузеппе Де Доменико
Карлотта Гамба
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Горная невеста
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

В горной итальянской деревне Вермильо открывается живописный вид на заснеженные горы. Морозным утром местные занимаются там обычными сельскими делами: рубят дрова, доят коров, согреваются в объятиях любимых людей и рожают детей. А вообще-то идет 1944 год и где-то там, далеко — война. Но в Вермильо нет бомбежек, сражений и стрельбы. Здесь продолжается тихая жизнь, спокойствие которой нарушается разве что шумными детьми больших семей. Однако идеалистический пейзаж не может уберечь от…
Читать
ikolmogorova 27 августа 2025, 22:25
Второй игровой фильм Мауры Дельперо после «Материнского инстинкта», получил Приз Большого жюри на Венецианском МКФ. и был номинирован на «Золотой… Читать дальше…
bolgova22 27 апреля 2025, 18:15
Фильм осень понравился,красивый чувственный, созерцательный
Отзывы Написать
Новости о фильме
Сельская девушка беременеет от молодого дезертира в трейлере драмы «Горная невеста»
Сельская девушка беременеет от молодого дезертира в трейлере драмы «Горная невеста» Один из лучших фильмов минувшего Венецианского кинофестиваля.
Написать
29 января 2025 12:09
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Горная невеста - дублированный трейлер
Горная невеста Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Ни муж, ни ребенок не остановили: Любовь Розенберг объяснила, зачем Рыжова в «Служебном романе» влезла в чужую семью
До «Ужасающего» клоун Арт был человеком? Создатель кассового хита готовится раскрыть историю злодея
Фильм 1999 года с рейтингом 86 % на Rotten Tomatoes был настолько жутким, что даже Кинг не смог его досмотреть: это редкость
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог
В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»
Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»
Актуально до сих пор — и это страшно: о скрытом смысле «Акиры» спорят годами — вот о чем оно на самом деле (спойлер: не про апокалипсис)
«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде
В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше