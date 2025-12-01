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Ёлки 12
Ёлки 12
Напомним о выходе в прокат
комедия
Пойду
15
Не пойду
5
Страна
Россия
Год выпуска
2025
Премьера в мире
18 декабря 2025
Дата выхода
18 декабря 2025
Россия
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