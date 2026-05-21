«Грязные деньги»: Рецензия Киноафиши

Стальная королева юриспруденции Рейчел Уайлд (Эйса Гонсалес) берется за деликатное дело — выбить миллиард долларов из олигарха Салазара, который задолжал крупному инвестиционному фонду и предпочитает не платить по счетам. Живет он на собственном острове под охраной армии и полиции, так что, помимо законных юридических лазеек, нужны грязные методы от взяток и скрытых камер до перестрелок и взрывов. Для этого Рейчел нанимает двух спецов — Бронко (Джейк Джилленхол) и Сида (Генри Кавилл), верных и бесстрашных мачо, которые вытащат «маму» из любой передряги.

Гай Ричи в этом году все так же не теряет продуктивности. Еще недавно выходил сериал про юного Шерлока, а уже осенью нас ждет триллер «Жена и пес» с Бенедиктом Камбербэтчем, Розамунд Пайк (она снялась и в «Деньгах») и Энтони Хопкинсом. Режиссер, кажется, давно нашел секрет вечного двигателя — это команда, которой во всем можно довериться (со многими из съемочной группы он работает больше 20 лет). Это же касается и опытной гвардии кинозвезд: и Джилленхол, и Гонсалес, и Кавилл — уже не новички во вселенной Ричи, но впервые встретились все вместе в кадре. Возможно, «Грязные деньги» — это кинопосвящение команде Ричи, чью верность он смог заслужить. Так что теперь они с удовольствие берутся за любую авантюру режиссера вроде надежных Бронко и Сида.

Идея фильма родилась у режиссера из размышлений о том, как эвакуировать человека из ада на земле меньше, чем за десять минут, а еще из реальной истории юристов, возвращавших куда более астрономические суммы (50 миллиардов), чем заявленный в фильме ярд. В «Грязных деньгах» Ричи самозабвенно собирает собственную мифологию спецоперации. Троянский конь иронично превращается в крысу. Впрочем, и эти войны из-за денег, где все друг друга предают и крадут награбленное, тоже больше напоминают крысиную возню, напичканную взрывчаткой и глушилками. Смотреть за тем, как Кавилл и Джилленхол, облаченные в стильный шик «олд мани», шутливо заигрывают друг с другом — отдельный вид наслаждения. Их bromance — химия, заслуживающая спин-оффа.

Ричи при этом явно поймал точную скорость мышления современного зрителя: когда главари операции замеряют на таймере очередной этап, кажется, что сам режиссер с секундомером в руке монтирует сцены, стремительно переключая кадры от полета на тарзанке до погони на мотоциклах. В то же время Ричи подхватывает тренд на сильных героинь-боссов в кино, выводя умную Рейчел на руководящую должность в красивых брючных костюмах. Хотя в праве оставаться хрупкой дамой в беде он ей тоже не отказывает, ведь, в конце концов, принцессу нужно будет спасать из «башни дракона» Салазара. Ричи нашел баланс: женщина может рулить наравне с опаснейшими криминальными авторитетами и при этом оставаться хрупкой и чувствительной.

И все-таки, как это почти всегда бывает у позднего Ричи (фильм больше всего напоминает «Операцию “Фортуна”»), перед нами очаровательная пустышка — много насилия, мало содержания. Автор безжалостно отсекает лишнее ради динамики, что порой не идет фильму на пользу. Особенно когда из него исчезают моменты, где можно было бы эмоционально подключиться к гибели второстепенных героев. Персонажи из эпизода в Саудовской Аравии появляются только для того, чтобы в следующем кадре их застрелили. Банда Рейчел теряет бойцов — трагедия дается впроброс, почти без пауз. Есть лишь одна сцена, которая вдруг по-настоящему трогает: когда после спасения из-под пуль казалось бы несгибаемая Рейчел уединяется в слепой зоне, переживая что-то наподобие панической атаки.

В остальном это залитый солнцем Тенерифе, виртуозная операторская работа и настолько адреналиновый аттракцион, что оторваться невозможно — ты прикован к экрану в ожидании, как эти асы в шелковых рубашках будут выкручиваться дальше. Чистое guilty pleasure, которое просто берет зрителя в заложники своего темпа и не отпускает вплоть до довольно скомканного финала.