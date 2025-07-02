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Постер фильма Стервятники
6.5
Стервятники - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Стервятники
6.5

Стервятники

, 2025
Rapaces
Франция / криминал, драма, триллер / 18+
Журналист и его дочь расследуют череду страшных убийств девушек
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма Стервятники
6.5
Пойду 2
Не пойду 0
Стервятники - Дублированный трейлер
Стервятники  Дублированный трейлер

О фильме

Журналист Самуэль и его дочь-стажер Ава освещают жестокое убийство девушки. Потрясенный жестокостью этого дела и интересом дочери к тайне, Самуэль решает провести собственное расследование без ведома своей редакционной команды и обнаруживает тревожные сходства с убийством другой женщины годом ранее. Отец и дочь начинают захватывающую охоту за уликами, которые приводят их к группе мужчин во главе с загадочным Немезисом.

В ролях

Сами Буажила
Сами Буажила
Samuel Haddaoui
Мэллори Ванек
Мэллори Ванек
Ava Haddaoui
Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен
Christian
Валери Донзелли
Валери Донзелли
Solveig Rocher
Стефан Крепон
Стефан Крепон
Aubin
Андреа Бескон
Андреа Бескон
Elizabeth, dite Maman
Жиль Коэн
Жиль Коэн
Spagiani
Самуэль Жуи
Самуэль Жуи
Fresnel
Поль Ами
Поль Ами
Luc Lacombe
Маттье Лукки
Маттье Лукки
Némésis
Себастьен Хубани
Себастьен Хубани
Гильом Бурштын
Режиссер Питер Дурунцис
Сценарист Christophe Cantoni, Christophe Cousin, Питер Дурунцис, Fabianny Deschamps
Композитор Амин Бухафа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 28 мая 2026
Премьера в мире 2 июля 2025
Дата выхода
11 декабря 2025 Россия КИНОМАНИЯ
11 декабря 2025 Испания 16
2 июля 2025 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $1 837 080
Производство Oriflamme Films, 2425 Films, Zinc
Другие названия
Rapaces, Vultures, Sępy, Стервятники, Vultures (Rapaces)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 16 декабря 2025

Трейлеры фильма

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Стервятники - Дублированный трейлер
Стервятники Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Comon 16 декабря 2025, 01:41
Очень приличный детективный триллер-расследование о серийных убийствах, снятый необычно - подача идет с точки зрения журналистов, а она порой… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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