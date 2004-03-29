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Зомби по имени Шон Зомби по имени Шон
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Shaun of the Dead

Зомби по имени Шон, 2004

2004 / Великобритания / Франция / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Жизнь Шона похожа на бесконечный, тоскливый сон: нудная работа, бытовые дрязги, «разборки» с подружкой и проблемы с мамой. Единственная отдушина нашего парня — местная пивная, где он после работы «заседает» со своим другом по имени Эд.

Вы не поверите, но мертвецы залежались в могилах: они решили разнообразить своё скучное существование и собрались «прошвырнуться» по городу, полакомившись свежей живой плотью!

Начинается зомби-эпидемия с участием огромного количества распоясавшихся живых трупов, которые весьма проголодались и страстно жаждут погрызть человеческое мяско!

И кто, как Вы думаете, сможет положить конец зловещему рассвету мертвецов?! Конечно же Шон, который, ради такого случая, восстал…с дивана, вооружился битой и приготовился надавать зомби основательных тумаков! Теперь наш новоявленный супергерой должен спасти не только человечество, но и …свою коллекцию грампластинок!

7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 29 марта 2004
Премьера в мире 29 марта 2004
Возраст 16+
Режиссер
Эдгар Райт
Эдгар Райт
В ролях
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Ник Фрост
Ник Фрост
Кейт Эшфилд
Кейт Эшфилд
Люси Дэвис
Люси Дэвис
Николя Каннингэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зомби по имени Шон 2 постера
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