Презрение, 1963

Фильм по роману Альберто Моравия "Полуденный призрак" - неожиданно лиричный и утонченный для стиля бунтаря и авангардиста Годара. Иронично-издевательский взгляд режиссера на кинопроизводство Европы. Здесь и заокеанский делец, прельщающий европейских режиссеров приличными гонорарами и неплохими условиями работы взамен на беспрекословное повиновение заказчикам, и тонкий анализ чувств и взаимоотношений между мужским и женским полом в лице Мишеля Пикколи и Бриджит Бардо. А чего стоят саркастические замечания Фрица Ланга, играющего самого себя!