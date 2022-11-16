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Contempt / Disprezzo, Il / Le mépris

Презрение, 1963

1963 / Франция / Италия
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Фильм по роману Альберто Моравия "Полуденный призрак" - неожиданно лиричный и утонченный для стиля бунтаря и авангардиста Годара. Иронично-издевательский взгляд режиссера на кинопроизводство Европы. Здесь и заокеанский делец, прельщающий европейских режиссеров приличными гонорарами и неплохими условиями работы взамен на беспрекословное повиновение заказчикам, и тонкий анализ чувств и взаимоотношений между мужским и женским полом в лице Мишеля Пикколи и Бриджит Бардо. А чего стоят саркастические замечания Фрица Ланга, играющего самого себя!

6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 29 октября 1963
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
В ролях
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Фриц Ланг
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Художественный
19:30 от 950 ₽
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саундтрек фильма Презрение
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара На мероприятии будут показаны пять картин режиссера.
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16 ноября 2022 16:16
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«Презрение» в кинотеатрах

пт 25
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