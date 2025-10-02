Меню
Дом ада. Спуск к дьяволу

Hell House LLC: Lineage 18+
О фильме

Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом Ада». К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло и теперь «Дом Ада» требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью.

Дом ада. Спуск к дьяволу - дублированный трейлер
Дом ада. Спуск к дьяволу  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025 Россия Экспонента
Сборы в мире $297 114
Производство Cognetti Films, Marylous' Boys
Другие названия
Hell House LLC: Lineage, Hell House LLC: A Herança, Дом ада. Спуск к дьяволу
Режиссер
Стивен Когнетти
В ролях
Elizabeth Vermilyea
Searra Sawka
Mike Sutton
Joe Bandelli
Cayla Berejikian
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Трейлеры фильма
Дом ада. Спуск к дьяволу - дублированный трейлер
Дом ада. Спуск к дьяволу Дублированный трейлер
Кадры из фильма
