Олень, 2024

Женщины обожают Андрея, а он любит их… использовать. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить Андрея, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения – настоящая, взаимная любовь.



Настя берется помочь Андрею и приступает к его полному перевоспитанию, чтобы он смог по-новому взглянуть на девушек и обрести «ту самую». Но ни одна из кандидаток не способна пробудить в «Рогоносце» глубокие чувства и разрушить проклятие… Возможно, он просто не замечает очевидное?

