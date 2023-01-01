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Олень
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Олень, 2024

2024 / Россия
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О фильме

Женщины обожают Андрея, а он любит их… использовать. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь.  Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить Андрея, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения – настоящая, взаимная любовь.

Настя берется помочь Андрею и приступает к его полному перевоспитанию, чтобы он смог по-новому взглянуть на девушек и обрести «ту самую». Но ни одна из кандидаток не способна пробудить в «Рогоносце» глубокие чувства и разрушить проклятие… Возможно, он просто не замечает очевидное?
 

Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Михаил Соловьев
В ролях
Кузьма Сапрыкин
Кузьма Сапрыкин
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Ольга Веникова
Ольга Веникова
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Михаил Горевой
Михаил Горевой
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