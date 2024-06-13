Заключив кровавую сделку с мафией, Кемаль вынужден бросить работу и бежать, и селится со своей семьей в особняке своего хозяина. Проклятие, которое Кемаль накладывает, чтобы спасти свою дочь, в сочетании с мраком сознания его матери Лалы, страдающей болезнью Альцгеймера, превращает особняк в лабиринт паранормальных кошмаров. В это время в дом входит Мераль, чтобы помочь семье, переживающей трудные времена. Однако её настоящее намерение — выполнить условия ритуала, начавшегося в Черную Луну в 2018 году.
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