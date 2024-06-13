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Постер фильма Астрал. Заклятие мёртвых
Постер фильма Астрал. Заклятие мёртвых
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 4
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Астрал. Заклятие мёртвых

Астрал. Заклятие мёртвых

Турецкий мистический хоррор об особняке, где должен свершиться страшный ритуал Siccîn 7 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Заключив кровавую сделку с мафией, Кемаль вынужден бросить работу и бежать, и селится со своей семьей в особняке своего хозяина. Проклятие, которое Кемаль накладывает, чтобы спасти свою дочь, в сочетании с мраком сознания его матери Лалы, страдающей болезнью Альцгеймера, превращает особняк в лабиринт паранормальных кошмаров. В это время в дом входит Мераль, чтобы помочь семье, переживающей трудные времена. Однако её настоящее намерение — выполнить условия ритуала, начавшегося в Черную Луну в 2018 году.

Астрал. Заклятие мёртвых - дублированный трейлер
Астрал. Заклятие мёртвых  дублированный трейлер
Страна Турция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 ноября 2024
Премьера в мире 13 июня 2024
Дата выхода
24 июля 2025 Россия RWV Film 18+
13 июня 2024 Азербайджан
14 июня 2024 Великобритания 15
13 июня 2024 Германия 16
10 октября 2024 Малайзия
14 июня 2024 Турция 16+
Сборы в мире $2 975 473
Производство Muhtesem Film
Другие названия
Siccin 7, Vaimu lood 7
Режиссер
Alper Mestçi
В ролях
Serkan Atar
Tugba Begde
Funda Eskioglu
Gönül Ürer
Ceyda Ceren Edis
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 13 голосов
4 IMDb
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Новости о фильме
«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья
«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья 17 июля RWV Film выпускает в прокат мистический хоррор «Астрал. Заклятие мертвых». Это новый фильм Алпера Местчи, одного из ведущих жанровых режиссеров Турции, чьи работы признаны во всем мире. Понятные многим людям страхи здесь переплетены с мрачными легендами и магическими ритуалами, что позволяет режиссеру исследовать сразу два больших пласта культуры.
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16 июля 2025 10:32
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Астрал. Заклятие мёртвых - дублированный трейлер
Астрал. Заклятие мёртвых Дублированный трейлер
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