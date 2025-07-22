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Eojjeolsuga Eobsda
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тизер с субтитрами
тизер с субтитрами
Страна
Южная Корея / Франция
Продолжительность
2 часа 19 минут
Год выпуска
2025
Производство
CJ ENM, CJ Entertainment, Moho Film
Другие названия
Eojjeolsuga eobsda, No Other Choice
Режиссер
Пак Чхан-Ук
В ролях
Ли Бен-хон
Ём Хе-ран
Сон Йе Чин
Пак Хи-сун
Ю Ён-сок
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22 июля 2025 19:05
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