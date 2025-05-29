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Постер мультфильма 100% тигр
Постер мультфильма 100% тигр
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
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Киноафиша Фильмы 100% тигр

100% тигр

Юный тасманский тигр отправляется в путешествие через Австралию, чтобы спасти родные края The Lost Tiger 6+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Тео — молодой тасманский тигр, которого считают последним представителем своего вида. Его детство прошло среди веселых кенгуру-рестлеров, которые нашли его еще младенцем с удивительным кристаллом на шее. Но однажды Тео начинают мучать странные видения о его таинственном прошлом и родной земле, которая нуждается в спасении. Вместе с новыми друзьями Тео отправляется в захватывающее приключение по Австралии, чтобы пройти через джунгли, пустыни и горы, найти свою настоящую семью и спасти родную землю от лап врага!

100% тигр - дублированный трейлер
100% тигр  дублированный трейлер
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 29 мая 2025
Дата выхода
29 мая 2025 Россия RWV Film
26 июня 2025 Казахстан 6+
26 июня 2025 Кыргызстан
26 июня 2025 Узбекистан 12+
Сборы в мире $461 261
Производство Like A Photon Creative, Screen Australia, Screen Queensland
Другие названия
The Lost Tiger, 100% тигр
Режиссер
Шантель Мюррей
В ролях
Jimi Bani
Селеста Барбер
Риз Дэрби
Риз Дэрби
Nakkiah Lui
Perry Mooney
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
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Новости о мультфильме
Тасманский тигр обретает себя и спасает родные края в трейлере мультфильма «100% тигр»
Тасманский тигр обретает себя и спасает родные края в трейлере мультфильма «100% тигр» Первая австралийская анимационная картина, написанная и снятая представительницей коренного населения.
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9 мая 2025 19:41
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