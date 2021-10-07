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Пальма 2, 2022

2022
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
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В разработку запущен сиквел российского семейного фильма «Пальма» В продолжении планируют увеличить масштаб событий.
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7 октября 2021 13:54
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