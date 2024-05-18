Трое подруг постоянно вмешиваются в личную жизнь своих соседей по дому. В какой-то момент обычный бытовой конфликт перерастает в настоящую кровавую бойню.
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