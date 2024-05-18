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Постер фильма Девушки на балконе
Постер фильма Девушки на балконе
Постер фильма Девушки на балконе
Постер фильма Девушки на балконе
Постер фильма Девушки на балконе
Постер фильма Девушки на балконе
Постер фильма Девушки на балконе
Постер фильма Девушки на балконе
Постер фильма Девушки на балконе
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
9 постеров
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Киноафиша Фильмы Девушки на балконе

Девушки на балконе

Соседки-сплетницы провоцируют кровавую бойню в собственном доме Les femmes au balcon 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 3
Не пойду 2

О фильме

Трое подруг постоянно вмешиваются в личную жизнь своих соседей по дому. В какой-то момент обычный бытовой конфликт перерастает в настоящую кровавую бойню.

Девушки на балконе - тизер с субтитрами
Девушки на балконе  тизер с субтитрами
Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 18 мая 2024
Дата выхода
27 марта 2025 Россия A-One Films, RWV Film
27 марта 2025 Германия
10 июля 2025 Греция
18 января 2025 Исландия
14 марта 2025 Испания
20 марта 2025 Италия
20 марта 2025 Казахстан 18+
18 апреля 2025 Латвия N16
4 октября 2024 Литва N16
26 июня 2025 Нидерланды 16
15 ноября 2024 Польша
29 мая 2025 Сербия o.A.
14 марта 2025 Турция
6 марта 2025 Украина
11 декабря 2024 Франция
6 марта 2025 Хорватия
29 мая 2025 Черногория o.A.
18 апреля 2025 Эстония
9 июля 2025 Южная Корея
Сборы в мире $441 575
Производство Nord-Ouest Films, France 2 Cinéma, Canal+
Другие названия
Les femmes au balcon, The Balconettes, Balconettes, As Mulheres da Sacada, Balkondaki Kadınlar, Balkoniary, Kvinderne på balkonen, Las chicas del balcón, Le donne al balcone, Les Femme au balcon, Τα κορίτσια στο μπαλκόνι, Девушки на балконе, 陽台上的壞女孩
Режиссер
Ноэми Мерлан
Ноэми Мерлан
В ролях
Лукас Браво
Лукас Браво
Энни Мерсье
Ноэми Мерлан
Ноэми Мерлан
Сухейла Якуб
Сухейла Якуб
Генри Коэн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:28
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
lifeinna89 29 июня 2025, 04:58
Отлично !
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Девушки на балконе - тизер с субтитрами
Девушки на балконе Тизер с субтитрами
Девушки на балконе - trailer
Девушки на балконе Trailer
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