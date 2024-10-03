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Постер мультфильма Повелительница города сказок
Постер мультфильма Повелительница города сказок
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Пойду 28
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Повелительница города сказок

Повелительница города сказок

Девочка переносится в волшебный мир романа, который написал ее отец Dalia y el Libro Rojo 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 28
Не пойду 3

О фильме

Юная мечтательница Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и найти источник магии, способный управлять историями.

 

Повелительница города сказок - дублированный трейлер
Повелительница города сказок  дублированный трейлер
Страна Аргентина
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 6 мая 2025
Премьера в мире 3 октября 2024
Дата выхода
3 июля 2025 Россия Наше кино
17 октября 2024 Аргентина ATP
14 ноября 2024 Бразилия L
16 октября 2025 Германия
31 октября 2024 Доминиканская Республика
25 октября 2024 Испания
10 июля 2025 Казахстан 6+
3 апреля 2025 Панама
31 октября 2024 Перу
7 ноября 2024 Пуэрто-Рико PG
10 января 2025 Тайвань
7 марта 2025 Турция
10 июля 2025 Узбекистан 6+
Сборы в мире $312 556
Производство Vista Sur Films, Mi Perro Producciones, FilmSharks International
Другие названия
Dalia y el Libro Rojo, Dalia and the Red Book, Dalia e o Livro Mágico, Dalia e o Livro Vermelho, Dália és a vörös könyv, Dàlia i el llibre vermell, Dalia ja punane raamat, Dalia und das rote Buch, Dalya ve Kırmızı Kitap, Далия и Красная книга, Повелительница города сказок, 魔法小紅書
Режиссер
Давид Бисбано
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
EzhidzeVAVA 11 апреля 2025, 12:53
Рисовка классная, как и персонажи, но сюжет не очень
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Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Повелительница города сказок - дублированный трейлер
Повелительница города сказок Дублированный трейлер
Повелительница города сказок - дублированный тизер-трейлер
Повелительница города сказок Дублированный тизер-трейлер
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