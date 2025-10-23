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Горыныч

Gorynych 6+
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О фильме

Жизнь как в сказке – то еще приключение! Лихой моряк Алексей Алехин теперь знает это по себе. Стоило ему вынырнуть со дна морского в неопознанном княжестве, как посыпались на Лехину голову сказочные проблемы! Не успел он спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, и тут началось: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу! Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг – маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…

Горыныч - тизер-трейлер
Горыныч  тизер-трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 23 октября 2025
Дата выхода
23 октября 2025 Россия Вольга
Производство CTB Film Company, Globus Films
Другие названия
Gorynych, My Pet Dragon, Горыныч
Режиссер
Дмитрий Хонин
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Виктория Агалакова
Виктория Агалакова
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Евгений Серзин
Все актеры и съемочная группа
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