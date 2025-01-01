Меню
Дорогая, я уменьшаюсь

Дорогая, я уменьшаюсь

L'homme qui rétrécit
Дорогая, я уменьшаюсь - trailer
Дорогая, я уменьшаюсь  trailer
Страна Франция / Бельгия / США
Год выпуска 2025
Производство Pitchipoï Productions, TF1 Films Production, Umedia
Другие названия
L'homme qui rétrécit, Дорогая, я уменьшаюсь
Режиссер
Ян Кунен
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Мари-Жозе Кроз
Мари-Жозе Кроз
Salim Talbi
Stéphanie Van Vyve
Serge Swysen
Дорогая, я уменьшаюсь - trailer
Дорогая, я уменьшаюсь Trailer
