О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
1 постер
Дорогая, я уменьшаюсь
Дорогая, я уменьшаюсь
L'homme qui rétrécit
Напомним о выходе в прокат
приключения
фантастика
Дорогая, я уменьшаюсь
trailer
trailer
Страна
Франция / Бельгия / США
Год выпуска
2025
Производство
Pitchipoï Productions, TF1 Films Production, Umedia
Другие названия
L'homme qui rétrécit, Дорогая, я уменьшаюсь
Режиссер
Ян Кунен
В ролях
Жан Дюжарден
Мари-Жозе Кроз
Salim Talbi
Stéphanie Van Vyve
Serge Swysen
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Дорогая, я уменьшаюсь
Trailer
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
