Представьте себе артефакт, с помощью которого можно убить любого человека! Притом совершенно «случайным» образом. Сколько проблем можно решить с помощью такого загадочного предмета, помещенного в игрушечную обезьянку! Особенно если у ее обладателя проблем больше, чем моральных границ. Но что делать, если такое оружие направлено в вашу сторону?
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