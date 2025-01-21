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Постер фильма Обезьяна
Постер фильма Обезьяна
Постер фильма Обезьяна
Постер фильма Обезьяна
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
4 постера
Билеты от 520 ₽
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Киноафиша Фильмы Обезьяна

Обезьяна

Игрушечная обезьянка сеет смерть на своём пути The Monkey 18+
Билеты от 520 ₽
Пойду 203
Не пойду 22

О фильме

Представьте себе артефакт, с помощью которого можно убить любого человека! Притом совершенно «случайным» образом. Сколько проблем можно решить с помощью такого загадочного предмета, помещенного в игрушечную обезьянку! Особенно если у ее обладателя проблем больше, чем моральных границ. Но что делать, если такое оружие направлено в вашу сторону?

Обезьяна - red-band трейлер (дублированный)
Обезьяна  red-band трейлер (дублированный)
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 25 марта 2025
Премьера в мире 21 января 2025
Дата выхода
27 февраля 2025 Россия Global Film
20 февраля 2025 Австралия
27 февраля 2025 Азербайджан 18+
27 февраля 2025 Аргентина
26 февраля 2025 Бельгия
21 февраля 2025 Болгария
20 февраля 2025 Бразилия 16
21 февраля 2025 Великобритания
27 февраля 2025 Венгрия
28 февраля 2025 Вьетнам
20 февраля 2025 Гватемала
20 февраля 2025 Германия
13 марта 2025 Гонконг III
20 февраля 2025 Греция K18
27 февраля 2025 Грузия R
20 февраля 2025 Израиль
21 февраля 2025 Индонезия 17+
21 февраля 2025 Ирландия 15A
20 февраля 2025 Исландия
7 марта 2025 Испания
10 апреля 2025 Италия
27 февраля 2025 Казахстан 18+
21 февраля 2025 Канада
17 апреля 2025 Катар
20 февраля 2025 Колумбия
27 февраля 2025 Кыргызстан 16+
21 января 2025 Латвия (none)
21 февраля 2025 Литва
27 марта 2025 Макао D
20 февраля 2025 Малайзия
21 февраля 2025 Мексика
27 февраля 2025 Молдавия N 16
20 февраля 2025 Нидерланды 16
20 февраля 2025 Новая Зеландия
21 февраля 2025 Норвегия
3 апреля 2025 ОАЭ 18TC
20 февраля 2025 Панама
20 февраля 2025 Перу
7 марта 2025 Польша
20 февраля 2025 Португалия
20 февраля 2025 Пуэрто-Рико R
7 марта 2025 Румыния
21 февраля 2025 США R
20 февраля 2025 Сербия o.A.
21 февраля 2025 Сингапур
20 февраля 2025 Словакия 18
27 февраля 2025 Таиланд
27 февраля 2025 Тайвань
21 февраля 2025 Турция
27 февраля 2025 Узбекистан 18+
20 февраля 2025 Украина
19 февраля 2025 Филиппины
28 февраля 2025 Финляндия
19 февраля 2025 Франция
20 февраля 2025 Хорватия o.A.
20 февраля 2025 Черногория o.A.
20 февраля 2025 Чехия
27 февраля 2025 Чили 18
21 февраля 2025 Швеция
21 февраля 2025 Эстония
28 февраля 2025 ЮАР 16
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $68 869 853
Производство Neon, C2 Motion Picture Group, Stars Collective Films Entertainment Group
Другие названия
The Monkey, El mono, Majmun, O Macaco, Обезьяна, A majom, Beždžionė, Ha'Kof, Le Singe, Małpa, Maymun, Meymun, Pärdik, Pērtiķis, Tiếng Vọng Kinh Hoàng, Мавпа, Маймыл, 史蒂芬金之猴子, 猴子
Режиссер
Оз Перкинс
Оз Перкинс
В ролях
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Лаура Меннелл
Лаура Меннелл
Сара Леви
Сара Леви
Кристиан Конвери
Кристиан Конвери
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 79 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2934 В жанре «ужасы»  289 В фильмах США  1794
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Каро 6 Будапешт
22:00 от 520 ₽
Полное расписание и билеты

Обезьяна
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Если кое-кто не прочь посетить штат Мэн на северо-востоке США, значит перед нами настоящий фанат Стивена Кинга. Именно здесь родился будущий Король ужасов и сюда же поместил действие большинства своих книг. Судя по вселенной писателя, в Мэне всегда происходит какая-то чертовщина. Однако жители маленьких городков штата, столкнувшись с тотальным злом, прежде всего должны разобраться в себе на фоне имеющихся проблем в американском обществе (кстати, абсолютно универсальных).  Об этом же…
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birulevo-365 9 марта 2025, 23:34
Это прямо классика жанра ужастиков по Стивену Кингу. Снято в стиле 80-ых, как тогда умели. Кровища есть, скрытые хохмы и сарказм - есть. Хотите… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 28 февраля 2025, 21:33
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
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Обезьяна Red-band трейлер (дублированный)
Обезьяна - trailer #2
Обезьяна Trailer #2
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«Обезьяна» в кинотеатрах

пн 4
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обезьяна»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 6 Будапешт
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