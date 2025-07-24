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Постер фильма Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение
Постер фильма Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение
Рейтинги
4.0 Рейтинг IMDb: 4
Оцените
2 постера
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Киноафиша Фильмы Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение

Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение

Мстящий цирюльник пускает кровь в викторианском Лондоне. Новое воплощение знаменитой городской легенды Sweeney Todd: Slice & Dice 18+
Билеты от 370 ₽
Пойду 3
Не пойду 2

О фильме

В Лондоне есть легендарный цирюльник – Суини Тодд. Лезвие его бритвы бреет так чисто, что в народе его прозвали «Демон-парикмахер». У Тодда нет отбоя от клиентов, однако некоторые из них бесследно исчезают. Дело в том, что цирюльник хранит мрачную тайну, связанную с его покойными родителями. Он прибыл в Лондон, чтобы совершить кровавую месть. Помогает ему в этом местная стряпуха, миссис Ловетт. Ее деликатесные мясные пироги с недавних пор стали очень популярными. Загадку пропажи клиентов Тодда берется раскрыть молодой полицейский, который готов пойти на все, чтобы вывести злодеев на чистую воду…

Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение - дублированный трейлер
Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение  дублированный трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 июля 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Россия Кинологистика
Производство New Town Films Ltd., Greenway Entertainment
Другие названия
Sweeney Todd: Slice & Dice, Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение
Режиссер
Стивен М. Смит
Стивен М. Смит
В ролях
Терри Берд
Джо Дайсон
Александр Симкин
Steven Brandon
Lee Brown
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
4 IMDb
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Балтика
22:45 от 620 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
13:20 от 600 ₽ 21:40 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
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Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение - дублированный трейлер
Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение Дублированный трейлер
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Кадры из фильма

«Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Балтика
Сходненская
2D
22:45 от 620 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
13:20 от 600 ₽ 21:40 от 650 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
20:35
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