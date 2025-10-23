Действия фильма «Хищник: Планета Смерти» разворачиваются в будущем, на отдаленной планете, где молодой Хищник, изгнанник из своего родного клана, находит неожиданного союзника в лице Тии , вместе они отправляются в опасное приключение в поисках главного врага.
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