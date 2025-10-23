Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Хищник: Пустоши
Постер фильма Хищник: Пустоши
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Пойду 5
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Хищник: Пустоши

Хищник: Пустоши

Predator: Badlands
Напомним о выходе в прокат
Пойду 5
Не пойду 0

О фильме

Действия фильма «Хищник: Планета Смерти» разворачиваются в будущем, на отдаленной планете, где молодой Хищник, изгнанник из своего родного клана, находит неожиданного союзника в лице Тии , вместе они отправляются в опасное приключение в поисках главного врага.

Хищник: Пустоши - trailer
Хищник: Пустоши  trailer
Страна США
Год выпуска 2025
Премьера в мире 23 октября 2025
Дата выхода
7 ноября 2025 Болгария
6 ноября 2025 Бразилия
7 ноября 2025 Великобритания
7 ноября 2025 Вьетнам
6 ноября 2025 Германия
6 ноября 2025 Гонконг
6 ноября 2025 Израиль
7 ноября 2025 Индия
7 ноября 2025 Испания
6 ноября 2025 Италия
7 ноября 2025 Литва N
6 ноября 2025 ОАЭ 18TC
7 ноября 2025 Пакистан
7 ноября 2025 США
23 октября 2025 Сербия o.A.
6 ноября 2025 Сингапур
6 ноября 2025 Словакия 18
6 ноября 2025 Таиланд
6 ноября 2025 Украина
5 ноября 2025 Филиппины
7 ноября 2025 Финляндия
5 ноября 2025 Франция
6 ноября 2025 Хорватия o.A.
6 ноября 2025 Чехия
Производство 20th Century Studios
Другие названия
Predator: Badlands, Depredador: Tierras salvajes, Badlands, Grobuonis. Pavojaus zona, Kiskja: Ohutsoon, Predador: Badlands, Predador: Terras Selvagens, Predator 6, Predator: divljina, Predator: Halálbolygó, Predátor: Nebezpečné území, Predator: Strefa zagrożenia, Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc, Хищник. Планета смерти, 終極戰士：殺戮星球, 鐵血戰士：蠻荒廝殺
Режиссер
Дэн Трахтенберг
Дэн Трахтенберг
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Димитриус Коломатанги
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Эль Фаннинг объединяется с инопланетным охотником в трейлере «Хищника: Пустоши»
Эль Фаннинг объединяется с инопланетным охотником в трейлере «Хищника: Пустоши» Параллельно к выходу готовится анимационный фильм «Хищник: Убийца убийц».
Написать
24 апреля 2025 10:44
Два новых «Хищника» и сиквел «Чужого: Ромул»: глава студии 20th Century рассказал о планах на будущее
Два новых «Хищника» и сиквел «Чужого: Ромул»: глава студии 20th Century рассказал о планах на будущее Продюсер также высказался о дальнейшей судьбе «Главного героя», Kingsman, «Крепкого орешка» и других франшиз.
Написать
25 октября 2024 11:36
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Хищник: Пустоши - trailer
Хищник: Пустоши Trailer
Хищник: Пустоши - дублированный трейлер
Хищник: Пустоши Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше