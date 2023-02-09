Roselil og stentrolden, 2023

Цветочная фея Роза живет в удивительно красивом лесу. У нее много друзей – мышки, бабочки, малыш-тролль и мудрый филин. Однажды они узнают, что их лесу угрожает злобная Каменная Троллька, которая превращает животных в камни. Герои отправляются в далекое и трудное путешествие, чтобы найти помощь в борьбе со злодейкой. Им предстоит посетить королевство эльфов, попросить волшебное зеркало у таинственной Горной ведьмы и спасти лес от коварной Тролльки.
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