Roselil og stentrolden, 2023

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Постер мультфильма Фея и Каменный Тролль
7.5
Фея и Каменный Тролль - Трейлер
Киноафиша Фильмы Фея и Каменный Тролль
7.5

Фея и Каменный Тролль

, 2023
Roselil og stentrolden
Дания / анимация, семейный / 18+
Лесные друзья спасают свой дом от злобной Тролльки
Трейлеры
Постер мультфильма Фея и Каменный Тролль
7.5
Фея и Каменный Тролль - Трейлер
Фея и Каменный Тролль  Трейлер

О фильме

Цветочная фея Роза живет в удивительно красивом лесу. У нее много друзей – мышки, бабочки, малыш-тролль и мудрый филин. Однажды они узнают, что их лесу угрожает злобная Каменная Троллька, которая превращает животных в камни. Герои отправляются в далекое и трудное путешествие, чтобы найти помощь в борьбе со злодейкой. Им предстоит посетить королевство эльфов, попросить волшебное зеркало у таинственной Горной ведьмы и спасти лес от коварной Тролльки.
 

В ролях

Гита Нёрбю
Гита Нёрбю
The Stone Troll
Бодиль Ёргенсон
The Witch
Расмус Ботофт
Расмус Ботофт
Mr. Mouse
Мари Луиз Вилле
Mrs. Mouse
Аске Бэнг
Dunder
Ларс Кнутсон
Elf King
Анн Мари Хельгер
Elf King's counsil
Villads Gawron Christrup
Karl Gustav
Питер Ларсен
Wise Owl
Augusta Karen Gjerluf Mikkelsen
Rosa
Alice Mynborg Marquis
Blomsterbi
Frida Bagge Freeman
Frida
Режиссер Karla Nor Holmbäck
Сценарист Josefine Ottesen, Toke Westmark Steensen, Naja Schønemann
Композитор Morten Dalsgaard
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 февраля 2025
Премьера в мире 9 февраля 2023
Дата выхода
27 марта 2025 Россия Кинологистика
28 марта 2024 Германия
9 февраля 2023 Дания A
9 июня 2024 Италия
27 марта 2025 Кыргызстан
27 сентября 2023 Нидерланды AL
8 февраля 2024 Сербия
27 марта 2025 Узбекистан 6+
14 февраля 2024 Франция
8 февраля 2024 Черногория
Сборы в мире $11 668
Производство A. Film, Dansk Tegnefilm, Nordisk Film & TV-Fond
Другие названия
Roselil og stentrolden, Rosa and the Stone Troll, Rosa und der Steintroll, Rosa e il troll di pietra, Rosa, a kis virágtündér, Rosa, de kleine bloemenfee, Rose, petite fée des fleurs, Róza, a kis virágtündér, Wróżka Różka, Ziedu feja un Akmens trolle, Фея и каменный тролль

Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 4 марта 2025

Трейлеры мультфильма

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Фея и Каменный Тролль - Трейлер
Фея и Каменный Тролль Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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