Отставной киллер Дэнни Долински по-прежнему считает себя непревзойденным мастером своего дела.
И он чертовски доволен, когда его работодатели предлагают ему новою миссию. Но, как оказалось, Дэнни будет лишь помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду Вильборгу — пареньку, который здорово стреляет, но помимо «объекта», «кладет» кучу случайных прохожих. Новоявленной и плохо совместимой парочке требуется устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но скоро становится понятно, что это задание — всего лишь ловушка: хитроумные конкуренты планируют ликвидировать их самих. Теперь, чтобы выжить, потребуются не только искусство старого киллера, но и молодой задор его напарника.
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