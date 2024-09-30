Отставной киллер Дэнни Долински по-прежнему считает себя непревзойденным мастером своего дела.

И он чертовски доволен, когда его работодатели предлагают ему новою миссию. Но, как оказалось, Дэнни будет лишь помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду Вильборгу — пареньку, который здорово стреляет, но помимо «объекта», «кладет» кучу случайных прохожих. Новоявленной и плохо совместимой парочке требуется устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но скоро становится понятно, что это задание — всего лишь ловушка: хитроумные конкуренты планируют ликвидировать их самих. Теперь, чтобы выжить, потребуются не только искусство старого киллера, но и молодой задор его напарника.

