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Постер фильма Киллер в отставке
6.6
Киллер в отставке - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Киллер в отставке
6.6

Киллер в отставке

, 2024
Old Guy
США / боевик, комедия / 18+
Опытный киллер и снайпер-неумеха против криминального синдиката
Трейлеры
Постер фильма Киллер в отставке
6.6
Киллер в отставке - Дублированный трейлер
Киллер в отставке  Дублированный трейлер

О фильме

Отставной киллер Дэнни Долински по-прежнему считает себя непревзойденным мастером своего дела.
И он чертовски доволен, когда его работодатели предлагают ему новою миссию. Но, как оказалось, Дэнни будет лишь помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду Вильборгу — пареньку, который здорово стреляет, но помимо «объекта», «кладет» кучу случайных прохожих. Новоявленной и плохо совместимой парочке требуется устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но скоро становится понятно, что это задание — всего лишь ловушка: хитроумные конкуренты планируют ликвидировать их самих. Теперь, чтобы выжить, потребуются не только искусство старого киллера, но и молодой задор его напарника.
 

В ролях

Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Danny Dolinski
Кейт Кацман
Кейт Кацман
Люси Лью
Люси Лью
Anata
Купер Хоффман
Купер Хоффман
Wihlborg
Десмонд Иствуд
Десмонд Иствуд
Karishma Navekar
Datta
Desmond Edwards
Ritchie
Ryan McParland
Doug
Энн Акин
Opal
Чарли Хэмблетт
Opal's Assistant
Tamara Chanel White
Lola
Джейсон Дан
Milo
Режиссер Саймон Уэст
Сценарист Greg Johnson
Композитор Эндрю Саймон Макаллистер, Zero VU
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 сентября 2024
Премьера в мире 30 сентября 2024
Дата выхода
13 марта 2025 Россия Централ Партнершип
13 марта 2025 Азербайджан 16+
7 марта 2025 Великобритания
13 марта 2025 Грузия R
27 февраля 2025 Израиль
13 декабря 2024 Испания
20 марта 2025 Казахстан 16+
6 февраля 2025 Катар
13 марта 2025 Кыргызстан 16+
6 февраля 2025 ОАЭ 18TC
25 сентября 2025 Португалия M/14
13 марта 2025 Узбекистан
18 апреля 2025 ЮАР

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $301 192
Производство 23ten, Boxo Productions, Dark Castle Entertainment
Другие названия
Old Guy, El maestro del crimen, 'Aman Ha'Pesha, Eski Toprak, Le vétéran, Mestre do Crime, Mistrzowie zbrodni, O Mestre do Crime, Киллер в отставке, Старий, 奧德蓋任務, Old Guy - Alter Hund mit neuen Tricks, 特工同盟

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 марта 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Киллер в отставке - Дублированный трейлер
Киллер в отставке Дублированный трейлер
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Киллер в отставке
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