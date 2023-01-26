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Постер фильма Операция «Наполеон»
6.4
Операция «Наполеон» - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Операция «Наполеон»
6.4

Операция «Наполеон»

, 2023
Operation Napoleon
Германия, Исландия / триллер / 18+
Подставленная исландская юристка раскрывает заговор, связанный с упавшим нацистским самолетом
Трейлеры
Постер фильма Операция «Наполеон»
6.4
Операция «Наполеон» - Дублированный трейлер
Операция «Наполеон»  Дублированный трейлер

О фильме

Молодая исландская юристка Кристин оказывается втянутой в водоворот международного заговора после того, как её обвинили в убийстве, которого она не совершала. Единственный шанс выжить заключается в раскрытии секрета старого немецкого самолёта времен Второй мировой войны, недавно обнаруженного в результате таяния одного из крупнейших ледников Исландии.

В ролях

Вивиан Олафсдоттир
Kristín Jóhannesdóttir
Джек Фокс
Prof. Steve Rush
Иэн Глен
Иэн Глен
William Carr
Вотан Вилке Мёринг
Вотан Вилке Мёринг
Simon
Оулавюр Дарри Оулафссон
Оулавюр Дарри Оулафссон
Einar Ragnarsson
Атли Оскар Фьяларссон
Elías Jóhannesson
Аделе Они
Julie Ratoff
Аннет Бэдленд
Аннет Бэдленд
Sarah Steinkamp
Элизабет Кларк-Хастерс
Doris Jones
Джеймс Батлер
Джеймс Батлер
General Ferrell
Трёстур Лео Гуннарссон
Тростур Лео Гуннарссон
Режиссер Óskar Thór Axelsson
Сценарист Мартейнн Ториссон, Арнальдур Индридасон
Композитор Frank Hall
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Исландия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 января 2023
Премьера в мире 26 января 2023
Дата выхода
28 августа 2025 Россия Ракета Релизинг
9 марта 2023 Германия 12
3 февраля 2023 Исландия Unrated
22 сентября 2023 Испания
8 августа 2024 Катар
3 ноября 2023 Норвегия 15
8 августа 2024 ОАЭ TBC

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $476 673
Производство Saga Film, Splendid Entertainment, Sam Film
Другие названия
Napóleonsskjölin, Operation Napoleon, Operação Napoleão, Operación Napoleón, Операция Наполеон, Gletschergrab, Operació Napoleó, Operacja Napoleon, Operasjon Napoleon, Opération Napoléon, オペレーション・ナポレオン ナチスの陰謀, 行動代號拿破崙, Operation Napoleon: Frozen Conspiracy

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6 IMDb
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Обновлено 19 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Операция «Наполеон» - Дублированный трейлер
Операция «Наполеон» Дублированный трейлер
Операция «Наполеон» - Трейлер
Операция «Наполеон» Трейлер
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Отзывы о фильме

Comon 3 сентября 2025, 16:25
Очень приличный северный брутальный боевик, колорит Исландии, да, она тоже засветилась в войне. Правда немного скатились конечно в псевдо-историю, но… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 22:54
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
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