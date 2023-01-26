Молодая исландская юристка Кристин оказывается втянутой в водоворот международного заговора после того, как её обвинили в убийстве, которого она не совершала. Единственный шанс выжить заключается в раскрытии секрета старого немецкого самолёта времен Второй мировой войны, недавно обнаруженного в результате таяния одного из крупнейших ледников Исландии.
|28 августа 2025
|Россия
|Ракета Релизинг
|9 марта 2023
|Германия
|12
|3 февраля 2023
|Исландия
|Unrated
|22 сентября 2023
|Испания
|8 августа 2024
|Катар
|3 ноября 2023
|Норвегия
|15
|8 августа 2024
|ОАЭ
|TBC