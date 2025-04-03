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Постер фильма Батя 2. Дед
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Киноафиша Фильмы Батя 2. Дед

Батя 2. Дед

Продолжение народного хита о мужском воспитании, семейных отношениях и ностальгии по прошлому Batya 2. Ded 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 708
Не пойду 52

О фильме

Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.  
Батя 2. Дед - основной трейлер
Батя 2. Дед  основной трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 16 мая 2025
Премьера в мире 3 апреля 2025
Дата выхода
3 апреля 2025 Россия Централ Партнершип
3 апреля 2025 Беларусь
3 апреля 2025 Казахстан 12+
3 апреля 2025 Кыргызстан 12+
3 апреля 2025 Узбекистан 12+
Сборы в мире $20 689 220
Производство Good Story Media
Другие названия
Batya 2. Ded, Батя 2. Дед
Режиссер
Илья Учитель
Илья Учитель
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Стас Старовойтов
Стас Старовойтов
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Андрей Андреев
Андрей Андреев
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 152 голоса
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1779 В жанре «комедия»  425 В фильмах России  169
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Батя 2. Дед
Отзывы о фильме Обсудить в чате
tihiy-stl 6 апреля 2025, 21:28
Неплохой фильм, но первый был лучше..как-то более естественнее, ближе...
89625583836 11 апреля 2025, 01:53
Первая часть прям зашла) 10 из 10.\
Вторая часть разочаровала увы! Ставлю 1) ходить не стоит, фильм не о чем!
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Новости о фильме
«Батя 2. Дед» выйдет на Okko
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13 мая 2025 10:15
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8 апреля 2025 10:02
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7 апреля 2025 10:35
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Батя 2. Дед - основной трейлер
Батя 2. Дед Основной трейлер
Батя 2. Дед - тизер-трейлер 2
Батя 2. Дед Тизер-трейлер 2
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