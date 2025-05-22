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Постер фильма Ограбление по-неаполитански
Постер фильма Ограбление по-неаполитански
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Ограбление по-неаполитански

Ограбление по-неаполитански

Эксцентричная итальянская комедия о попытке обчистить банк Bang Bank 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

После неудачного ограбления банка незадачливый грабитель и несколько заложников оказываются заперты в подземном Неаполе. Казалось бы — хуже уже не будет. Но всё меняется, когда в их импровизированное убежище с грохотом врывается Аманда — беременная, уставшая и очень рассерженная жена одного из заложников. Теперь у беглецов есть новый лидер, у полиции — новая головная боль, а у зрителей — повод смеяться, плакать и внезапно задуматься о том, кто здесь на самом деле кого спасает.

Ограбление по-неаполитански - дублированный трейлер
Ограбление по-неаполитански  дублированный трейлер
Страна Италия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 мая 2025
Дата выхода
22 мая 2025 Россия ПилотКино
Сборы в мире $6 111
Другие названия
Bang Bank, Ограбление по-неаполитански
Режиссер
Раффаэле Ферранте
В ролях
Apirat Arrayayan
Angela Bertamino
Fabio Cocifoglia
Франческо Де Фрайя
Раффаэле Ферранте
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
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Ограбление по-неаполитански
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Ограбление по-неаполитански - дублированный трейлер
Ограбление по-неаполитански Дублированный трейлер
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