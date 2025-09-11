Село Хуап, Абхазия. Амра, известная бунтарка и проказница, совсем скоро окончит школу. Мечта всей ее жизни — стать актрисой, а мечта ее матери Нуцы — поскорее удачно выдать двух ее старших сестёр замуж. Амре совсем не хочется такой же участи, поэтому она обманом подает документы на актерский, заверяя Нуцу, что поступает в медицинский. Однако план проваливается, когда мама узнает, что дочь водила ее за нос. Разговоров о поступлении на актерский быть не может, поскольку Нуца считает всех актрис недостойными. Разочарованная мать объявляет Амре о том, что займется ее судьбой только после того, как выдаст старших дочерей замуж. Теперь, чтобы исполнить мечту, Амре нужно ускорить замужество старших сестер или бежать из родного дома.