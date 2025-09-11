Меню
Постер фильма Три свадьбы и один побег
1 постер Билеты от 700 ₽
Киноафиша Фильмы Три свадьбы и один побег

Три свадьбы и один побег

12+
Билеты от 700 ₽
О фильме

Село Хуап, Абхазия. Амра, известная бунтарка и проказница, совсем скоро окончит школу. Мечта всей ее жизни — стать актрисой, а мечта ее матери Нуцы — поскорее удачно выдать двух ее старших сестёр замуж. Амре совсем не хочется такой же участи, поэтому она обманом подает документы на актерский, заверяя Нуцу, что поступает в медицинский. Однако план проваливается, когда мама узнает, что дочь водила ее за нос. Разговоров о поступлении на актерский быть не может, поскольку Нуца считает всех актрис недостойными. Разочарованная мать объявляет Амре о том, что займется ее судьбой только после того, как выдаст старших дочерей замуж. Теперь, чтобы исполнить мечту, Амре нужно ускорить замужество старших сестер или бежать из родного дома.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 сентября 2025
Дата выхода
11 сентября 2025 Россия Пионер
Режиссер
Кирилл Логинов
В ролях
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Полина Денисова
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Арам Вардеванян
Арам Вардеванян
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк Мосфильм
20:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
«Три свадьбы и один побег» в кинотеатрах

вт 9
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
20:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
