Постер фильма Хот Род: Летающий кирпич
1 постер
Хот Род: Летающий кирпич

Хот Род: Летающий кирпич

Hot Rod: Letayushchij kirpich 18+
О фильме

Черный брутальный карбоновый красавец с ретро-кузовом в один из дней появился в гараже известного гонщика и конструктора из Санкт-Петербурга. Рождению мощного концептуального автомобиля предшествовали долгие разработки и размышления, подбор оборудования и тест-драйвы. И вот уникальная машина Hot-Rod Flying Brick, пока еще не имеющая аналогов, готова увидеть свет. Но как же сложно найти свое место в мире, когда ты такой мощный, быстрый и непохожий на других собратьев. Героя ждут удивительные приключения на улицах Северной столицы, соревнования на ленинградском автодроме «Игора Драйв» и новые знакомства на пути к мечте.

Страна Россия
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 октября 2025
Дата выхода
16 октября 2025 Россия
Режиссер
Дарья Вершинина
В ролях
Сергей Кабаргин
Мария Найт
Иван Бэнцев
Артем Гайкович
Евгений Мухортов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кадры из фильма
