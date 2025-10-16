Черный брутальный карбоновый красавец с ретро-кузовом в один из дней появился в гараже известного гонщика и конструктора из Санкт-Петербурга. Рождению мощного концептуального автомобиля предшествовали долгие разработки и размышления, подбор оборудования и тест-драйвы. И вот уникальная машина Hot-Rod Flying Brick, пока еще не имеющая аналогов, готова увидеть свет. Но как же сложно найти свое место в мире, когда ты такой мощный, быстрый и непохожий на других собратьев. Героя ждут удивительные приключения на улицах Северной столицы, соревнования на ленинградском автодроме «Игора Драйв» и новые знакомства на пути к мечте.