Одинокая Грейс Падл любит книги, улиток и шаурму с курицей. Ее жизнь – это череда грустных происшествий, веселых приключений, несбывшихся надежд и потерянной любви. Но чтобы начать все с чистого листа, Грейс рассказывает историю своей удивительной жизни скромной садовой улитке..
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