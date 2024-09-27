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Постер мультфильма Мемуары улитки
Постер мультфильма Мемуары улитки
Постер мультфильма Мемуары улитки
Постер мультфильма Мемуары улитки
Постер мультфильма Мемуары улитки
Постер мультфильма Мемуары улитки
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.8
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6 постеров
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Киноафиша Фильмы Мемуары улитки

Мемуары улитки

Затворница обретает радость жизни благодаря эксцентричной подруге Memoir of a Snail 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 11
Не пойду 2

О фильме

Одинокая Грейс Падл любит книги, улиток и шаурму с курицей. Ее жизнь – это череда грустных происшествий, веселых приключений, несбывшихся надежд и потерянной любви. Но чтобы начать все с чистого листа, Грейс рассказывает историю своей удивительной жизни скромной садовой улитке..

Мемуары улитки - дублированный трейлер
Мемуары улитки  дублированный трейлер
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 ноября 2024
Премьера в мире 27 сентября 2024
Дата выхода
27 февраля 2025 Россия Must see magic film
17 октября 2024 Австралия M
20 марта 2025 Аргентина
13 марта 2025 Боливия
15 мая 2025 Бразилия
14 февраля 2025 Великобритания 15
9 января 2025 Венгрия 16
20 февраля 2025 Гватемала
24 июля 2025 Германия
31 января 2025 Испания
20 марта 2025 Колумбия
20 февраля 2025 Мексика
13 марта 2025 Нидерланды 12
7 ноября 2024 Новая Зеландия M
20 июня 2025 Норвегия 12
13 марта 2025 Перу
25 октября 2024 США R
30 января 2025 Сербия o.A.
9 января 2025 Таиланд 15
6 декабря 2024 Турция
24 апреля 2025 Уругвай
15 января 2025 Франция
30 января 2025 Черногория o.A.
13 марта 2025 Чили 14
28 февраля 2025 Швеция 11
12 апреля 2025 Эквадор
30 апреля 2025 Южная Корея
Бюджет 7 000 000 AUD
Сборы в мире $7 643 123
Производство Arenamedia, Screen Australia, Snails Pace Films
Другие названия
Memoir of a Snail, Memorias de un caracol, Memórias de um Caracol, Bir Salyangozun Anıları, Egy csiga emlékiratai, Memoari jednog puža, Mémoire d'un escargot, Memoiren einer Schnecke, Mémoires d'un escargot, Pamiętnik ślimaka, Zikhronot Shel Khilazon, Αναμνήσεις ενός σαλιγκαριού, Мемуари равлика, Мемуары Улитки, かたつむりのメモワール, 蝸牛少女回憶錄
Режиссер
Адам Эллиот
В ролях
Эрик Бана
Эрик Бана
Сара Снук
Сара Снук
Джеки Уивер
Джеки Уивер
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Магда Шубански
Магда Шубански
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

8.1
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb
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