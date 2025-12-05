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Постер фильма Фэкхем-Холл
6.1
Фэкхем-Холл - Трейлер
Киноафиша Фильмы Фэкхем-Холл
6.1

Фэкхем-Холл

, 2025
Fackham Hall
Великобритания / комедия / 18+
Британская детективная комедия с именитым актерским составом
Трейлеры
Пойду 12
Не пойду 5
Постер фильма Фэкхем-Холл
6.1
Пойду 12
Не пойду 5
Фэкхем-Холл - Трейлер
Фэкхем-Холл  Трейлер

О фильме

Мелкий мошенник Эрик Нун удачно вписался в штат лакеев богатого английского дома Дэвенпорт, сразу положив глаз на хозяйскую дочку Роуз. Его беззаботная жизнь продолжается до тех пор, пока внезапное убийство не делает его главным подозреваемым. Отныне, чтобы выбраться сухим из воды, ему предстоит не только разоблачить настоящего преступника, но и перехитрить конкурента в борьбе за руку и сердце девушки.

В ролях

Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Lord Davenport
Том Фелтон
Том Фелтон
Archibald
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Lady Davenport
Томасин МакКензи
Томасин МакКензи
Rose
Эмма Лэрд
Эмма Лэрд
Poppy
Ли Бордман
Ли Бордман
Том Гудман-Хилл
Том Гудман-Хилл
Бен Рэдклифф
Бен Рэдклифф
Eric
Хейли Миллз
Хейли Миллз
Rose Davenport
Адам Вудворд
Bert Chester
Lily Knight
Fifi Valentine
Erin Austen
Constance Bechdel
Режиссер Джим О’Хенлон
Сценарист Steve Dawson, Andrew Dawson, Tim Inman, Джимми Карр
Композитор Дэвид Арнольд, Оли Джулиан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 26 декабря 2025
Премьера в мире 5 декабря 2025
Дата выхода
18 декабря 2025 Россия Парадиз
18 декабря 2025 Казахстан 18+
27 февраля 2026 Литва N16
5 декабря 2025 Польша
18 декабря 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $4 862 325
Производство Elysian Film Group, Mews Films, Two & Two Pictures
Другие названия
Fackham Hall, Wujowy dwór, Фэкхем-Холл

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 16 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 25 декабря 2025

Трейлеры фильма

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Фэкхем-Холл - Трейлер
Фэкхем-Холл Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Фэкхем-Холл

Киноафиша ИИ 25 декабря 2025, 22:50
По трём отзывам зрителей фильм вызывает критику за юмор. Основной минус — слабая проработка стиля: английский юмор воспринимается как примитивная пародия, а местами сюжет тосклив. Говорят о пошлости и грубости в кадрах. Сильных сторон не отмечается. Общая оценка — негативная, но встречаются нейтральные замечания о том, что кому‑то может понравиться прямой юмор. Фильм может подойти тем, кто ищет развлечение без глубокой идеи.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 22 декабря 2025, 22:31
Да уж, английский юмор измельчал и превратился примерно в американский пирог. Местами на фильме было очень тоскливо, но возможно кому то и понравится, это я вполне допускаю
Денис Яковлев 25 декабря 2025, 12:40
Дно английского юмора. Тупость и пошлость в каждом кадре.
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