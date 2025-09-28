Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Удачи, веселья, не сдохни
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Удачи, веселья, не сдохни

Good Luck, Have Fun, Don't Die 18+
О фильме

Мужчина из будущего оказывается в закусочной в Лос-Анджелесе. Он пытается привлечь посетителей закусочной к борьбе с неуправляемым искусственным интеллектом.

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 28 сентября 2025
Дата выхода
5 марта 2026 Аргентина
9 апреля 2026 Бразилия
20 февраля 2026 Великобритания
12 марта 2026 Германия
19 февраля 2026 Израиль
20 февраля 2026 Ирландия
13 февраля 2026 Испания
13 февраля 2026 Латвия (none)
20 февраля 2026 Литва
6 марта 2026 Румыния
30 января 2026 США
19 марта 2026 Украина
Производство 3 Arts Entertainment, Blind Wink Productions, Constantin Film
Другие названия
Good Luck, Have Fun, Don't Die, Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, Buena suerte, diviértete, no mueras, Удачи, веселья, не сдохни
Режиссер
Гор Вербински
Гор Вербински
В ролях
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Зази Битц
Зази Битц
Хейли Лу Ричардсон
Хейли Лу Ричардсон
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Трейлеры фильма Все трейлеры
Удачи, веселья, не сдохни Trailer 2
Удачи, веселья, не сдохни Trailer
