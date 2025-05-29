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Постер фильма Пятачок. Кровь и жёлуди
Постер фильма Пятачок. Кровь и жёлуди
Рейтинги
2.7 Рейтинг IMDb: 2.7
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Киноафиша Фильмы Пятачок. Кровь и жёлуди

Пятачок. Кровь и жёлуди

Piglet 18+
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О фильме

Праздничный поход в честь 21-го дня рождения Кейт превращается в кровавый кошмар, когда компания друзей сталкивается с Поросёнком — жутким созданием, полу-человеком, полу-свиньей, безжалостно убивающим всех на своём пути. Обнаружив зловещую тайну происхождения монстра, Кейт понимает, что её собственное прошлое неразрывно связано с этим существом. Теперь, чтобы спасти себя и оставшихся в живых друзей, ей придётся встретиться лицом к лицу не только с безумным убийцей, но и с демонами собственной души.

Пятачок. Кровь и жёлуди - дублированный трейлер
Пятачок. Кровь и жёлуди  дублированный трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 29 мая 2025
Дата выхода
4 сентября 2025 Россия Кинологистика
29 мая 2025 ОАЭ 18TC
Производство August Bound Productions, ITN Studios
Другие названия
Piglet, Piglet's Return, O Retorno Do Leitão, Пятачок. Кровь и жёлуди
Режиссер
Andrea M. Catinella
В ролях
Alexander Butler
Лорен Стерк
Alina Desmond
Shayli Reagan
Jeremy Vinogradov
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.7
Оцените 10 голосов
2.7 IMDb
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Пятачок. Кровь и жёлуди - дублированный трейлер
Пятачок. Кровь и жёлуди Дублированный трейлер
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