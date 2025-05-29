Праздничный поход в честь 21-го дня рождения Кейт превращается в кровавый кошмар, когда компания друзей сталкивается с Поросёнком — жутким созданием, полу-человеком, полу-свиньей, безжалостно убивающим всех на своём пути. Обнаружив зловещую тайну происхождения монстра, Кейт понимает, что её собственное прошлое неразрывно связано с этим существом. Теперь, чтобы спасти себя и оставшихся в живых друзей, ей придётся встретиться лицом к лицу не только с безумным убийцей, но и с демонами собственной души.