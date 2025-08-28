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Три принцессы
Три принцессы
Tri princezny
Напомним о выходе в прокат
семейный
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3
Не пойду
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Страна
Чехия / Словакия / Германия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
28 августа 2025
Дата выхода
28 августа 2025
Россия
Другие названия
Tri princezny, Tri princezné, Tři princezny
Режиссер
Томаш Павличек
В ролях
Жозефина Маркова
Сара Чернохова
Доротка Слаерова
Йозеф Троян
Клара Мелишкова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
3.7
Оцените
10
голосов
3.7
IMDb
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