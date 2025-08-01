Финал был в августе, а что дальше? Второй сезон «Этерны» уже в пути — но ждать придется дольше, чем хотелось бы

Гончарова отправилась в Петербург, чтобы спасти Пушкина, а дальше что? Узнаем во втором сезоне сериала «Натали и Александр»

Красного Призрака показали в тизере «Фантастической четверки», а вот в фильме его так и не было: разбираемся, в чем дело

Сапожник не без сапог: гибель Джона Крамера в «Пиле» самая ироничная во всей франшизе — ни одна из его жертв подобного так и не дождалась

Голливуд против хищников — нет, речь не про инопланетян: сцену из этого фильма включают на фермах — и волки в панике убегают

Гнилая свиная голова: зачем Крамеру такая маска — история самого жуткого символа «Пилы»

Копировали Скотт и Кэмерон, а завязка напоминает «Интерстеллар»: эта советская фантастика была так хороша, что американцы выдавали ее за свою

И вот этот милый дедушка — наследник султана? Потомку Сулеймана и Хюррем уже 93 года — вырастил 9 внуков и лично знаком с президентом (фото)

При всех послали на три веселых: Мэдсен спас Тарантино от увольнения на съемках «Бешеных псов» — режиссер признался лишь после смерти коллеги

Не поверите, зачем Гайдай заплатил из своего кармана на съемках «Ивана Васильевича»: все ради сцены, которую вы даже не заметили