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Постер фильма Астрал. Зеркала
Постер фильма Астрал. Зеркала
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.4
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Астрал. Зеркала

Астрал. Зеркала

Perewangan 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025 Россия World Pictures
Сборы в мире $337 843
Производство MD Pictures, Pichouse Films
Другие названия
Perewangan, Hồn Ma Xác Mẹ, Астрал. Зеркала
Режиссер
Ави Суряди
В ролях
Davina Karamoy
Ully Triani
Shanty
Septian Dwi Cahyo
Randy Nidji
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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