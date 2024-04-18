Монтсе очень взволнована, ведь ей предстоит провести выходные со всей семьей в своем доме в Кадакесе, на побережье Коста-Брава. Она давно в разводе, у ее бывшего новая возлюбленная, дети выросли и живут своей жизнью, не уделяя ей никакого внимания. Но никто и ничто не сможет испортить Монтсе настроение. Она слишком долго ждала этого момента, слишком долго мечтала о нем. Эти выходные будут идеальными... даже если для этого ей придется сжечь все.