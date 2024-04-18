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Постер фильма Дом в огне
Постер фильма Дом в огне
Постер фильма Дом в огне
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Фильмы Дом в огне

Дом в огне

Семейный уик-энд на живописной вилле превращается в психологическую игру Una casa en flames 18+
Билеты от 300 ₽
Пойду 2
Не пойду 1

О фильме

Монтсе очень взволнована, ведь ей предстоит провести выходные со всей семьей в своем доме в Кадакесе, на побережье Коста-Брава. Она давно в разводе, у ее бывшего новая возлюбленная, дети выросли и живут своей жизнью, не уделяя ей никакого внимания. Но никто и ничто не сможет испортить Монтсе настроение. Она слишком долго ждала этого момента, слишком долго мечтала о нем. Эти выходные будут идеальными... даже если для этого ей придется сжечь все.

Дом в огне - дублированный трейлер
Дом в огне  дублированный трейлер
Страна Испания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 октября 2024
Премьера в мире 18 апреля 2024
Дата выхода
17 июля 2025 Россия U Films, Синемапарк
3 июля 2025 Венгрия 16
28 июня 2024 Испания
10 июля 2025 Италия
4 июля 2025 Польша
Сборы в мире $3 580 413
Производство 3Cat, Atresmedia, Eliofilm
Другие названия
Casa en flames, A House on Fire, Casa en llamas, Casa in Fiamme, Niech płonie, Tűz a tengerparton, Una casa en flames, Дом в огне
Режиссер
Дани де ла Орден
Дани де ла Орден
В ролях
Энрик Окер
Энрик Окер
Макарена Гарсия
Макарена Гарсия
Мария Родригез Сото
Мария Родригез Сото
Альберто Сан Хуан
Альберто Сан Хуан
Клара Сегура
Клара Сегура
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
13:30 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
19:25 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
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25 апреля 2025 13:47
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Дом в огне - дублированный трейлер
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«Дом в огне» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
13:30 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
19:25 от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:40 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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