|6 февраля 2025
|Россия
|Global Film
|6 февраля 2025
|Беларусь
|29 мая 2025
|Германия
|6 октября 2025
|Дания
|21 февраля 2025
|Испания
|6 февраля 2025
|Казахстан
|16+
|6 февраля 2025
|Кыргызстан
|16+
|28 марта 2025
|Латвия
|N12
|25 апреля 2025
|Литва
|N13
|6 февраля 2025
|Молдавия
|N 16
|29 мая 2025
|ОАЭ
|18TC
|20 декабря 2024
|Польша
|6 февраля 2025
|Узбекистан
|18+
|23 января 2025
|Украина
|12+
|11 декабря 2024
|Франция
|28 ноября 2024
|Чехия
Мальчик, который играет с Антуаном, — это не Гийомет в детстве; это Франсуа де Сент-Экзюпери, брат Антуана де Сент-Экзюпери', который умер молодым. Антуан де Сент-Экзюпери и Анри Гийомет не были друзьями детства.
Сюжет мне не известный. Я знала только про ту историю, когда Сент-Экс (забыла совсем, что его… Читать дальше…