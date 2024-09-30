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Постер фильма Сент-Экзюпери
6.4
Сент-Экзюпери - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Сент-Экзюпери
6.4

Сент-Экзюпери

, 2024
Saint-Exupéry
Бельгия, Франция / приключения / 18+
История создания знаменитой философской сказки «Маленький принц»
Трейлеры
Постер фильма Сент-Экзюпери
6.4
Сент-Экзюпери - Дублированный трейлер
Сент-Экзюпери  Дублированный трейлер

О фильме

1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.

В ролях

Диана Крюгер
Диана Крюгер
Noëlle Guillaumet
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Henri Guillaumet
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Antoine de Saint-Exupéry
Сергей Онопко
Сергей Онопко
Blanche Redouloux
Edda
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Le directeur de l'Aéropostale
Yseult
La chanteuse cabaret
Gabin Malherbe
Juan Gualberto
Noah Touzelet Fernandez
Juan Gualberto
Natalia Doco
L'opératrice radio
Mario Dragunsky
Nacho
Режиссер Пабло Агеро
Сценарист Пабло Агеро, Djamel Bennecib
Композитор Кристоф Жульен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 16 апреля 2025
Премьера в мире 30 сентября 2024
Дата выхода
6 февраля 2025 Россия Global Film
6 февраля 2025 Беларусь
29 мая 2025 Германия
6 октября 2025 Дания
21 февраля 2025 Испания
6 февраля 2025 Казахстан 16+
6 февраля 2025 Кыргызстан 16+
28 марта 2025 Латвия N12
25 апреля 2025 Литва N13
6 февраля 2025 Молдавия N 16
29 мая 2025 ОАЭ 18TC
20 декабря 2024 Польша
6 февраля 2025 Узбекистан 18+
23 января 2025 Украина 12+
11 декабря 2024 Франция
28 ноября 2024 Чехия
Сборы в мире $1 927 893
Производство Cheyenne Federation, StudioCanal, France 2 Cinéma
Другие названия
Saint-Ex, Saint-Exupéry, Saint-Exupéry - Die Geschichte vor dem kleinen Prinzen, Saint Exupery, Saint-Exupery, Saint-Exupéry: The Pilot Who Wrote the Little Prince, Saint-Exupéry. Zanim powstał ''Mały Książę'', Sent-Ekziperī, Сент-Екзюпері, Сент-Экзюпери, Saint Exupery Die Geschichte vor dem kleinen Prinzen, 圣埃克苏佩里

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 31 голос
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2883 В жанре «приключения»  548 В фильмах Бельгии  24 В фильмах Франции  203 В фильмах 2024 года  164
Обновлено 28 февраля 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Сент-Экзюпери - Дублированный трейлер
Сент-Экзюпери Дублированный трейлер
Сент-Экзюпери - Трейлер
Сент-Экзюпери Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Сент-Экзюпери

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:39
Отзывы в целом положительные: сильные стороны — качественные визуальные эффекты, красивые горные пейзажи, баланс экшена, драмы и комедии, а также вдохновляющая история о дружбе и духе человека, основанная на реальных событиях. Слабые стороны — затянутый темп и слабая проработка сценария у части зрителей. Фильм подойдет любителям гор, биографий и исторических драм; можно смотреть с субтитрами.
Саммари составлено ИИ на основе 20 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 9 февраля 2025, 20:27
Крутейший фильм! Французы опять молодцы. Мега выверенная по киношному, брутальная смотрибельная крутейшая героическая история, о безграничности… Читать дальше…
Ирина Рогова 12 февраля 2025, 02:18
Сьемки в горах - это круто. Ради этого стоит идти.
Сюжет мне не известный. Я знала только про ту историю, когда Сент-Экс (забыла совсем, что его… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Мальчик, который играет с Антуаном, — это не Гийомет в детстве; это Франсуа де Сент-Экзюпери, брат Антуана де Сент-Экзюпери', который умер молодым. Антуан де Сент-Экзюпери и Анри Гийомет не были друзьями детства.

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