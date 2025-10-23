Финник 2, 2026

Финник случайно теряет невидимость, и теперь мир домовых оказывается под угрозой. Вместе со своим человеком Кристиной он отправляется на поиски волшебного мага, который поможет ему вернуть невидимость.
|23 октября 2025
|Россия
|НМГ Кинопрокат
|21 мая 2026
|Аргентина
|ATP
|12 марта 2026
|Бразилия
|8 января 2026
|Венгрия
|6
|30 января 2026
|Вьетнам
|23 октября 2025
|Казахстан
|6+
|13 ноября 2025
|Катар
|7 мая 2026
|Колумбия
|23 октября 2025
|Кыргызстан
|16 апреля 2026
|Мексика
|AA
|13 ноября 2025
|ОАЭ
|18TC
|30 апреля 2026
|Перу
|16 июля 2026
|Португалия
|2 января 2026
|Румыния
|16 апреля 2026
|Сербия
|o.A.
|22 января 2026
|Словакия
|U
|23 октября 2025
|Узбекистан
|6+
|16 апреля 2026
|Черногория
|o.A.
|8 января 2026
|Чехия
|21 мая 2026
|Чили
|TE
|20 марта 2026
|ЮАР