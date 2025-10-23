Финник 2, 2026

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Постер мультфильма Финник 2
6.6
Финник 2 - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Финник 2
6.6

Финник 2

, 2025
Finnik 2
Россия / анимация, семейный / 18+
Домовенок теряет невидимость, что ставит под угрозу его сородичей. Сиквел популярного мультика 2022 года
Трейлеры
Пойду 147
Не пойду 34
Постер мультфильма Финник 2
6.6
Пойду 147
Не пойду 34
Финник 2 - Трейлер 2
Финник 2  Трейлер 2

О фильме

Финник случайно теряет невидимость, и теперь мир домовых оказывается под угрозой. Вместе со своим человеком Кристиной он отправляется на поиски волшебного мага, который поможет ему вернуть невидимость.

В ролях

Михаил Хрусталёв
Михаил Хрусталёв
Finnik
Вероника Макеева
Kristina
Ида Галич
Ида Галич
Mama Kristiny
Слава Копейкин
Слава Копейкин
Tim
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Yudzhin
Олег Куликович
Олег Куликович
Khryukfin
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Bayker
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Bayker
Anna Pokrovskaya
Liza Myau
Мария Цветкова-Овсянникова
Иван Чабан
Ozi
Иван Чабан
Ozi
Режиссер Денис Чернов
Сценарист Татьяна Белова, Денис Чернов, Sergey Dubinkin, Aleksandr Kim
Композитор Dmitry Balakin, Nikita Savelev, Georgiy Taradaykin
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 19 декабря 2025
Премьера в мире 23 октября 2025
Дата выхода
23 октября 2025 Россия НМГ Кинопрокат
21 мая 2026 Аргентина ATP
12 марта 2026 Бразилия
8 января 2026 Венгрия 6
30 января 2026 Вьетнам
23 октября 2025 Казахстан 6+
13 ноября 2025 Катар
7 мая 2026 Колумбия
23 октября 2025 Кыргызстан
16 апреля 2026 Мексика AA
13 ноября 2025 ОАЭ 18TC
30 апреля 2026 Перу
16 июля 2026 Португалия
2 января 2026 Румыния
16 апреля 2026 Сербия o.A.
22 января 2026 Словакия U
23 октября 2025 Узбекистан 6+
16 апреля 2026 Черногория o.A.
8 января 2026 Чехия
21 мая 2026 Чили TE
20 марта 2026 ЮАР
Бюджет 414 000 000 RUR
Сборы в мире $4 976 207
Производство Студия анимации «Петербург», Riki Group
Другие названия
Finnik 2, Pequeños monstruos, Domáce príšerky 2, Domácí příšerky 2, Finnick 2, Finnik - Jó a szörny a háznál, Finnik: Criaturas Mágicas, Lumea secretă a spiridușilor 2, Os Peludos 2, Финник 2, Little Monsters: Finnick 2

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 21 голос
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2650 В жанре «анимация»  322 В жанре «семейный»  262 В фильмах России  349 В фильмах 2025 года  123
Обновлено 6 августа 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Финник 2 - Трейлер 2
Финник 2 Трейлер 2
Финник 2 - Трейлер
Финник 2 Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о мультфильме Финник 2

Киноафиша ИИ 21 октября 2025, 10:49 Дата обновления: 20 марта 2026, 18:49
Отзывы разделились: часть зрителей критически оценивает хаотичность сюжета, слабую проработку персонажей и сцены, перенятые у боевиков 90-х; другая часть отмечает живое повествование, смешные и трогательные моменты, музыку и ценности семьи и дружбы. В целом аудитория дает неоднозначную оценку: сильные стороны — увлекательность, добрый посыл, музыка; слабые — перегруженность сцен, несоответствие возрасту, слабая выработка героев. Кому подойдет этот фильм: семьям с детьми и взрослым, ищущим лёгкое развлечение с теплыми моментами.
Саммари составлено ИИ на основе 21 отзыва.

Отзывы о мультфильме

Елена Матвеева 21 октября 2025, 07:25
Прекрасный мультфильм! Он настолько на одном дыхании смотрится! Смотрела с сыном 6 лет - обоим очень понравилось! Смешно, трогательно, много… Читать дальше…
Vladimir Efremov 19 октября 2025, 10:32
Отличный
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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