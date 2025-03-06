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Киноафиша Фильмы Искупление

Искупление

Iskuplenie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ветеран Русско-турецкой войны возвращается в свою деревню, а его сына обвиняют в связях с дьяволом.

Искупление - трейлер
Искупление  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2025
Другие названия
Iskuplenie, Redemption, Искупление
Режиссер
Константин Еронин
В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Полина Ватага
Алина Насибуллина
Алина Насибуллина
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Сергей Безруков сталкивается с дьявольщиной в трейлере триллера «Искупление»
Сергей Безруков сталкивается с дьявольщиной в трейлере триллера «Искупление» Действие развернется во второй половине XIX века.
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6 марта 2025 15:28
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