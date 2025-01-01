Каждый год Дед Мороз взмахивает посохом в полночь и во всем мире начинается новый цикл времени, а вместе с ним наступает и Новый год. Однако в этом году, когда волшебник готовится сотворить новогоднее чудо, его предает снежная колдунья Вьюга. Она решает уничтожить Деда Мороза и отправиться в мир людей, чтобы погрузить его в новый ледниковый период и вечно править им.



Помешать планам колдуньи берется Снеговик – главный помощник Деда Мороза. Для этого ему предстоит разгадать волшебный шифр и отыскать древний могущественный артефакт, который был спрятан в людском мире на случай исчезновения волшебника. Помогать ему в этом непростом деле будут новые друзья – девочка Варя и ее мама.