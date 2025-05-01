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Постер фильма Астрал: 13 инкарнаций зла
Постер фильма Астрал: 13 инкарнаций зла
Постер фильма Астрал: 13 инкарнаций зла
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.3
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Киноафиша Фильмы Астрал: 13 инкарнаций зла

Астрал: 13 инкарнаций зла

Geomeun sunyeodeul
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О фильме

Священнослужители пытаются спасти одержимого демонами мальчика.

Астрал: 13 инкарнаций зла - trailer
Астрал: 13 инкарнаций зла  trailer
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 1 мая 2025
Дата выхода
30 октября 2025 Россия
1 мая 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $11 966 674
Производство Zip Cinema
Другие названия
Geomeun sunyeodeul, Dark Nuns, Nữ Tu Bóng Tối, The Priest 2: Dark Nuns, W mocy szatana, Астрал. 13 инкарнаций зла, 驅魔黑修女, 黑祭司2：闇黑修女
Режиссер
Hyeok-jae Kwon
В ролях
Сон Хе-гё
Сон Хе-гё
Чон Ё-бин
Ли Джин-ук
Хо Джун-хо
Хо Джун-хо
Мун У-джин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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Астрал: 13 инкарнаций зла - trailer
Астрал: 13 инкарнаций зла Trailer
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Кадры из фильма
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