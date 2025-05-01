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5.3
Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
3 постера
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Астрал: 13 инкарнаций зла
Астрал: 13 инкарнаций зла
Geomeun sunyeodeul
Напомним о выходе в прокат
ужасы
детектив
триллер
Пойду
1
Не пойду
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О фильме
Священнослужители пытаются спасти одержимого демонами мальчика.
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Астрал: 13 инкарнаций зла
trailer
trailer
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
1 мая 2025
Дата выхода
30 октября 2025
Россия
1 мая 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$11 966 674
Производство
Zip Cinema
Другие названия
Geomeun sunyeodeul, Dark Nuns, Nữ Tu Bóng Tối, The Priest 2: Dark Nuns, W mocy szatana, Астрал. 13 инкарнаций зла, 驅魔黑修女, 黑祭司2：闇黑修女
Режиссер
Hyeok-jae Kwon
В ролях
Сон Хе-гё
Чон Ё-бин
Ли Джин-ук
Хо Джун-хо
Мун У-джин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
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Астрал: 13 инкарнаций зла
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