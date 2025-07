Страна Германия

Продолжительность 1 час 26 минут

Год выпуска 2025

Премьера в мире 26 июня 2025

Сборы в мире $11 551

Производство Walker Worm Film, Das kleine Fernsehspiel (ZDF)

Другие названия

Was Marielle weiß, What Marielle Knows, Marielle vet allt, Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum!, O czym wie Marielle, Was Marielle weiss, Что знает Мариэль