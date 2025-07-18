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War 2
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War 2
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 36 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
18 июля 2025
Дата выхода
18 июля 2025
Латвия
12+
14 августа 2025
ОАЭ
18TC
Производство
Yash Raj Films
Другие названия
War 2, Guerra 2, वॉर 2
Режиссер
Аян Мукхерджи
В ролях
N.T. Rama Rao Jr.
Ритик Рошан
Kiara Advani
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