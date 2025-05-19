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Постер фильма Верни её из мертвых
Постер фильма Верни её из мертвых
Постер фильма Верни её из мертвых
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
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Киноафиша Фильмы Верни её из мертвых

Верни её из мертвых

Осиротевшие брат и сестра узнают о страшном ритуале, который проводит их приемная мать. Новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!» Bring Her Back 18+
Билеты от 350 ₽
Пойду 86
Не пойду 7

О фильме

Недавно осиротевшие брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в её уединённый дом, они начинают подозревать, что за любовью их приёмной матери скрывается нечто зловещее…

Верни её из мертвых - дублированный трейлер
Верни её из мертвых  дублированный трейлер
Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 30 июня 2025
Премьера в мире 19 мая 2025
Дата выхода
29 мая 2025 Россия Вольга 18+
29 мая 2025 Австралия
21 августа 2025 Аргентина
28 мая 2025 Бельгия
1 августа 2025 Болгария
21 августа 2025 Бразилия
1 августа 2025 Великобритания
31 июля 2025 Венгрия 18
30 мая 2025 Вьетнам
7 августа 2025 Германия
29 мая 2025 Гонконг
21 августа 2025 Греция
29 мая 2025 Грузия R
31 июля 2025 Дания
21 августа 2025 Доминиканская Республика
29 мая 2025 Израиль
4 июля 2025 Индия
30 мая 2025 Индонезия
1 августа 2025 Ирландия
31 июля 2025 Исландия Unrated
1 августа 2025 Испания
29 мая 2025 Италия
29 мая 2025 Казахстан
29 мая 2025 Камбоджа
30 мая 2025 Канада
1 августа 2025 Латвия A18
1 августа 2025 Литва N
29 мая 2025 Макао
29 мая 2025 Малайзия
6 июня 2025 Мьянма
31 июля 2025 Нидерланды 16
29 мая 2025 Новая Зеландия
1 августа 2025 Норвегия 18
31 июля 2025 ОАЭ 18TC
1 августа 2025 Польша
31 июля 2025 Португалия
29 мая 2025 Пуэрто-Рико R
1 августа 2025 Румыния
30 мая 2025 США
17 июля 2025 Сингапур
31 июля 2025 Словакия 18
5 июня 2025 Таиланд
29 мая 2025 Тайвань
1 августа 2025 Турция
29 мая 2025 Украина
16 июля 2025 Филиппины
15 августа 2025 Финляндия
2 июля 2025 Франция
31 июля 2025 Хорватия
14 августа 2025 Чехия
30 мая 2025 Швеция
1 августа 2025 Эстония
1 августа 2025 ЮАР
6 июня 2025 Южная Корея
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $22 925 747
Производство Causeway Films, The South Australian Film Corporation, SAFC Studios
Другие названия
Bring Her Back, Haz Que Regrese, Верни её, Bring Her Back: Torna da me, Devuélvemela, Faça Ela Voltar, Hozd vissza őt, Mượn Hồn Đoạt Xác, Oddaj ją, Onu Geri Getir, Substitution - Bring Her Back, Too ta tagasi, Volta Para Mim, Поверни її назад, 滿血復活, 還魂
Режиссер
Дэнни Филиппу
Дэнни Филиппу
Майкл Филиппу
Майкл Филиппу
В ролях
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Билли Бэррэтт
Билли Бэррэтт
Ольга Миллер
Салли-Энн Аптон
Салли-Энн Аптон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 22 голоса
7.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1542 В жанре «ужасы»  85 В фильмах Австралии  18 В фильмах США  945
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Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
15:15 от 600 ₽ 17:30 от 650 ₽ 19:45 от 650 ₽ 22:00 от 650 ₽ 00:15 от 650 ₽
Каро 11 Октябрь
22:40 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

Верни её из мертвых
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Наша рецензия

Энди (Билли Бэррэтт) и его слабовидящая сестра Пайпер (Сора Вон) возвращаются домой из школы и находят своего отца мертвым на полу душевой. Так как Энди исполнится 18 только через несколько месяцев, пока он не может взять Пайпер под опеку. Приютить ребят соглашается детский психолог с 20-летним стажем Лора (звезда «Формы воды» Салли Хокинс). Помимо Энди и Пайпер, на попечении Лоры находится также Оливер (Джона Рен Филлипс) — молчаливый подросток, который недавно пережил смерть…
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wildhorse88 5 июня 2025, 20:04
Какие же слабые фильмы ужасов пошли и этот не исключение! Где страх, актерская игра, сюжет?! Скучно. Не интересно.
Лучше пересмотеть классику, такую… Читать дальше…
User 1 июня 2025, 22:23
Этот фильм вызывает в некоторые моменты не стах,а чувство мерзости в кадре,скорее этот фильм не про страх и скримеров,таке по моему мнению тут больше мелодрамы/драмы чем ужаса
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7 апреля 2025 12:09
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Кадры из фильма

«Верни её из мертвых» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «Верни её из мертвых»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
15:15 от 600 ₽ 17:30 от 650 ₽ 19:45 от 650 ₽ 22:00 от 650 ₽ 00:15 от 650 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
22:40 от 350 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
14:25 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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