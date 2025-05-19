Наша рецензия

Энди (Билли Бэррэтт) и его слабовидящая сестра Пайпер (Сора Вон) возвращаются домой из школы и находят своего отца мертвым на полу душевой. Так как Энди исполнится 18 только через несколько месяцев, пока он не может взять Пайпер под опеку. Приютить ребят соглашается детский психолог с 20-летним стажем Лора (звезда «Формы воды» Салли Хокинс). Помимо Энди и Пайпер, на попечении Лоры находится также Оливер (Джона Рен Филлипс) — молчаливый подросток, который недавно пережил смерть…