Страна Австралия / США

Продолжительность 1 час 39 минут

Год выпуска 2025

Премьера онлайн 30 июня 2025

Премьера в мире 19 мая 2025

Бюджет $15 000 000

Сборы в мире $22 925 747

Производство Causeway Films, The South Australian Film Corporation, SAFC Studios

Другие названия

Bring Her Back, Haz Que Regrese, Верни её, Bring Her Back: Torna da me, Devuélvemela, Faça Ela Voltar, Hozd vissza őt, Mượn Hồn Đoạt Xác, Oddaj ją, Onu Geri Getir, Substitution - Bring Her Back, Too ta tagasi, Volta Para Mim, Поверни її назад, 滿血復活, 還魂