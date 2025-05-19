Недавно осиротевшие брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в её уединённый дом, они начинают подозревать, что за любовью их приёмной матери скрывается нечто зловещее…
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