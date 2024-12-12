Каратэ-пацан 2, 2024

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Постер фильма Каратэ-пацан: Легенды
6.9
Каратэ-пацан: Легенды - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Каратэ-пацан: Легенды
6.9

Каратэ-пацан: Легенды

, 2025
Karate Kid: Legends
США / боевик, драма / 18+
Новая часть знаменитой бойцовской франшизы с Ральфом Маччио и Джеки Чаном
Трейлеры
Постер фильма Каратэ-пацан: Легенды
6.9
Каратэ-пацан: Легенды - Дублированный трейлер 2
Каратэ-пацан: Легенды  Дублированный трейлер 2

О фильме

Продолжение истории об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
Mr. Han
Ральф Маччио
Ральф Маччио
Daniel LaRusso
Бен Ван
Бен Ван
Li Fong
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон
Victor Lipani
Мин-На Вэнь
Мин-На Вэнь
Dr. Fong
Сэди Стэнли
Mia Lipani
Wyatt Oleff
Alan
Арамис Найт
Conor
Olivia Yang Avis
Young Girl
Aaron Wang
Young Student
Режиссер Джонатан Энтвистл
Сценарист Роб Либер, Роберт Марк Кэмен
Композитор Доминик Льюис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 24 июня 2025
Премьера в мире 12 декабря 2024
Дата выхода
7 июня 2025 Россия
29 мая 2025 Австралия
29 мая 2025 Австрия
13 декабря 2024 Азербайджан
29 мая 2025 Американские Виргинские острова PG-13
8 мая 2025 Аргентина
13 августа 2025 Бельгия
13 декабря 2024 Болгария
30 мая 2025 Бразилия
30 мая 2025 Великобритания
29 мая 2025 Венгрия 12
8 мая 2025 Гватемала
29 мая 2025 Германия
29 мая 2025 Гонконг
5 июня 2025 Греция K12
29 мая 2025 Грузия PG-13
29 мая 2025 Доминиканская Республика
29 мая 2025 Израиль
30 мая 2025 Индия
28 мая 2025 Индонезия 13+
30 мая 2025 Ирландия PG
29 мая 2025 Исландия Unrated
30 мая 2025 Испания
29 мая 2025 Италия
7 июня 2025 Китай
13 декабря 2024 Кыргызстан
13 декабря 2024 Латвия (none)
30 мая 2025 Литва
5 июня 2025 Макао B
29 мая 2025 Малайзия
8 мая 2025 Мексика
13 декабря 2024 Молдавия
29 мая 2025 Нидерланды
26 июня 2025 Новая Зеландия PG
6 июня 2025 Норвегия
29 мая 2025 ОАЭ 18TC
29 мая 2025 Перу
30 мая 2025 Польша
29 мая 2025 Португалия
29 мая 2025 Пуэрто-Рико PG-13
6 июня 2025 Румыния
30 мая 2025 США
29 мая 2025 Сербия o.A.
5 июня 2025 Сингапур
29 мая 2025 Словакия
13 декабря 2024 Таджикистан
29 мая 2025 Таиланд
30 мая 2025 Турция
13 декабря 2024 Узбекистан
29 мая 2025 Украина
28 мая 2025 Филиппины
30 мая 2025 Финляндия
28 мая 2025 Франция
29 мая 2025 Хорватия
29 мая 2025 Черногория o.A.
12 декабря 2024 Чехия
8 мая 2025 Чили
13 августа 2025 Швейцария 10
29 мая 2025 Швеция 11
30 мая 2025 Эстония
29 августа 2025 Япония
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $117 105 466
Производство Columbia Pictures, Sunswept Entertainment, Georgia Department of Economic Development
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 29 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2183 В жанре «боевик»  494 В жанре «драма»  942 В фильмах США  1327 В фильмах 2025 года  97
Обновлено 10 июня 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Каратэ-пацан: Легенды - Дублированный трейлер 2
Каратэ-пацан: Легенды Дублированный трейлер 2
Каратэ-пацан: Легенды - Трейлер 2
Каратэ-пацан: Легенды Трейлер 2
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Наша рецензия

Кроссовер о каратэ и кунг-фу с Джеки Чаном и Ральфом Маччио.
Кроссовер о каратэ и кунг-фу с Джеки Чаном и Ральфом Маччио. В кинотеатрах по всему миру идет «Каратэ-пацан: Легенды» — долгожданное продолжение старой доброй франшизы, которую не отпускают продюсеры. Новая часть объединяет в себе не только старую трилогию с Ральфом Маччио и Пэтом Моритой, но и ремейк 2010 года с Джеки Чаном и Джейденом Смитом. Рассказываем, получилось ли в 2025 году у авторов сделать самобытный фильм по рабочей схеме. Фансервис начинается с первых же минут, когда нам показывают душевную сцену из прошлого с…
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