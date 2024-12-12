Каратэ-пацан 2, 2024

Продолжение истории об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.
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Ральф Макио был на момент выхода этого фильма 63-летним, на 12 лет старше, чем Пат Морита был при выходе «Каратэ-пацан» (1984).