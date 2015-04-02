Ночь, 1961

Действие этого фильма умещается всего в одну ночь. И практически ничего не происходит. Трагедия именно в том, что ничего не происходит, потому что все, что когда-то связывало Джованни (Мастроянни) и Лидию (Моро) ушло без следа. Их брак превратился в скучную обязанность, выполняемую по привычке. Они пытаются убежать от скуки, но ни вечеринки, ни вялые любовные романы не в силах ее развеять. Под утро происходит попытка примирения, но безуспешно.

Это второй фильм Антониони из трилогии некоммуникабельности («Приключение» — «Ночь» — «Затмение»). Аскетическая черно-белая «драма отчуждения» — одна из главных лент режиссера, посвященных духовному кризису «общества потребления». Отличная работа оператора Джанни Ди Венанцо подчеркивает медлительную тягучесть действия с минимальным количеством реплик. Гран-При МКФ в Западном Берлине.