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La notte

Ночь, 1961

1961
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Действие этого фильма умещается всего в одну ночь. И практически ничего не происходит. Трагедия именно в том, что ничего не происходит, потому что все, что когда-то связывало Джованни (Мастроянни) и Лидию (Моро) ушло без следа. Их брак превратился в скучную обязанность, выполняемую по привычке. Они пытаются убежать от скуки, но ни вечеринки, ни вялые любовные романы не в силах ее развеять. Под утро происходит попытка примирения, но безуспешно.

Это второй фильм Антониони из трилогии некоммуникабельности («Приключение» — «Ночь» — «Затмение»). Аскетическая черно-белая «драма отчуждения» — одна из главных лент режиссера, посвященных духовному кризису «общества потребления». Отличная работа оператора Джанни Ди Венанцо подчеркивает медлительную тягучесть действия с минимальным количеством реплик. Гран-При МКФ в Западном Берлине.

8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1961
Премьера в мире 24 января 1961
Режиссер
Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
В ролях
Жанна Моро
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Рози Маццакурати
Гитт Магрини
Бернхард Викки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Когда она прочитала вслух его письмо, когда-то написанное для неё, нежное и любовное, а он в ответ спросил "чье это" - как же ей, должно… Читать дальше…
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