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Постер фильма Оно. Новая глава
Постер фильма Оно. Новая глава
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
2 постера
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Киноафиша Фильмы Оно. Новая глава

Оно. Новая глава

Ясновидящая женщина пытается спасти одержимую злом девочку It Feeds 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 148
Не пойду 14

О фильме

Доктор Синтия - психиатр, обладающая уникальным даром проникать в чужое подсознание. На пороге ее дома появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что ее преследует злобная сущность. Заглянув в ее разум Синтия понимает, что Тварь, мучающая девочку, очень сильна и голодна, и схватка с ней грозит опасностью не только Райли. Нечто древнее и злобное затаилось в глубинах человеческой психики, готовое вырваться наружу и поглотить все на своем пути.Сможет ли Синтия остановить зло, прежде чем оно уничтожит весь мир? Приготовьтесь к незабываемому путешествию в невероятно жуткий кошмар, где стирается грань между реальностью и вашими самыми жуткими страхами!

Оно. Новая глава - дублированный трейлер
Оно. Новая глава  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 18 апреля 2025
Премьера в мире 18 апреля 2025
Дата выхода
24 апреля 2025 Россия Кинологистика
5 июня 2025 Казахстан 18+
1 мая 2025 Кыргызстан 16+
1 мая 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $1 279 493
Производство Black Fawn Films, Productivity Media
Другие названия
It Feeds, Criatura voraz, Nakarm mnie, Оно. Новая глава
Режиссер
Чад Арчибальд
Чад Арчибальд
В ролях
Шон Эшмор
Шон Эшмор
Эшли Грин
Эшли Грин
Марк Тейлор
Марк Тейлор
Джуно Радделл
Лори Мердок
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 36 голосов
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1681 В жанре «ужасы»  97 В фильмах США  1033
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Оно. Новая глава
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анастасия Чуешкова 2 мая 2025, 22:37
Первый за много лет ужастик с адекватным смыслом, более менее логичным действиями главных героев и в меру страшный, за последние 5 лет лучшее, что я смотрела из ужастиков, а смотрела я их очень много
Дашечка Дорина 2 мая 2025, 23:23
Тряслась на фильме, очень прикольный и понимающий. прям интересно, в 23:00 только такие)
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Оно. Новая глава - дублированный трейлер
Оно. Новая глава Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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