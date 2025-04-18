Доктор Синтия - психиатр, обладающая уникальным даром проникать в чужое подсознание. На пороге ее дома появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что ее преследует злобная сущность. Заглянув в ее разум Синтия понимает, что Тварь, мучающая девочку, очень сильна и голодна, и схватка с ней грозит опасностью не только Райли. Нечто древнее и злобное затаилось в глубинах человеческой психики, готовое вырваться наружу и поглотить все на своем пути.Сможет ли Синтия остановить зло, прежде чем оно уничтожит весь мир? Приготовьтесь к незабываемому путешествию в невероятно жуткий кошмар, где стирается грань между реальностью и вашими самыми жуткими страхами!