Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Кракен
Постер фильма Кракен
Постер фильма Кракен
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
3 постера
Билеты от 390 ₽
Пойду 510
Не пойду 45
Киноафиша Фильмы Кракен

Кракен

Отечественный блокбастер о поисках пропавшей подлодки и столкновении с чудищем морским Kraken 12+
Билеты от 390 ₽
Пойду 510
Не пойду 45

О фильме

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр Воронин командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.

Кракен - трейлер
Кракен  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 14 июня 2025
Премьера в мире 17 апреля 2025
Дата выхода
17 апреля 2025 Россия Централ Партнершип
17 апреля 2025 Кыргызстан 12+
29 мая 2025 Таиланд
17 апреля 2025 Узбекистан 12+
Бюджет 1 200 000 000 RUR
Сборы в мире $14 548 942
Производство Studio Trite
Другие названия
Kraken, Кракен
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про корабли Фильмы про корабли
Лучшие фильмы про морские приключения Лучшие фильмы про морские приключения
Фильмы про подводные лодки Фильмы про подводные лодки

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 246 голосов
5.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2031 В жанре «приключения»  404 В жанре «фантастика»  262 В фильмах России  217
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро Sky 17 Авиапарк
14:30 от 390 ₽
Синема Парк на Калужской
17:25 от 540 ₽
Полное расписание и билеты

Кракен
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Елена Грушина 6 апреля 2025, 06:50
Очень хорошая семья актёров Добронравовых!!!Кому не нравится,сидим дома!!!
zin.a83 18 апреля 2025, 23:01
Лично мне фильм понравился.
Динамичный, четко сделанный. Да, фантастика, дә в жизни все намного печальнее могло бы быть, но лучше сходите и… Читать дальше…
Отзывы Написать
Новости о фильме
В прокат выходит отечественный блокбастер «Кракен»
В прокат выходит отечественный блокбастер «Кракен» Съемки прошли в Мурманской области, а также в Туле и Москве.
Написать
15 апреля 2025 15:30
Александр Петров сталкивается с чудищем морским в трейлере фильма «Кракен»
Александр Петров сталкивается с чудищем морским в трейлере фильма «Кракен» Кино в духе «Годзиллы».
Написать
19 марта 2025 14:38
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Кракен - трейлер
Кракен Трейлер
Кракен - тизер-трейлер
Кракен Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма

«Кракен» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Кракен»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
14:30 от 390 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:25 от 540 ₽
Полное расписание и билеты
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше