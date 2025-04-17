Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр Воронин командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.
|17 апреля 2025
|Россия
|Централ Партнершип
|17 апреля 2025
|Кыргызстан
|12+
|29 мая 2025
|Таиланд
|17 апреля 2025
|Узбекистан
|12+
Динамичный, четко сделанный. Да, фантастика, дә в жизни все намного печальнее могло бы быть, но лучше сходите и… Читать дальше…