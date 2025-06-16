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Прошло больше двадцати лет с тех пор, как зрители впервые увидели Киллиана Мерфи, идущего в полном одиночестве по пустынным улицам Лондона. «28 дней спустя» вывели жанр зомби-хоррора из разряда нишевого кино и доказали, что даже без бюджета, но с оригинальной идеей и дерзким монтажом можно снять вечную классику. Дэнни Бойл еще не получил тогда премию «Оскар» за «Миллионера из трущоб», а для Алекса Гарленда это был дебютный сценарий, с которого началась его…