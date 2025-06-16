28 лет в Великобритании бушует вирус, превращающий заражённых в агрессивных плотоядных тварей. В этом ужасном мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы.
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