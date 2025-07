Страна Великобритания / США

Продолжительность 2 часа 6 минут

Год выпуска 2025

Премьера онлайн 23 сентября 2025

Премьера в мире 16 июня 2025

Бюджет $60 000 000

Сборы в мире $140 285 475

Производство Columbia Pictures, TSG Entertainment, British Film Institute (BFI)

Другие названия

28 Years Later, Exterminio: La evolución, 28 лет спустя, 28 aastat hiljem, 28 anni dopo, 28 Anos Depois, 28 años después, 28 ans plus tard, 28 évvel később, 28 godina kasnije, 28 il sonra, 28 lat później, 28 let poté, 28 metai po, 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế, 28 Shana 'Akha'rei, 28 vuotta myöhemmin, 28 yildan keyin, 28 Yıl Sonra, 28 χρόνια μετά, 28 година касније, 28 років потому, 28年後..., 28年毀滅倒數, După 28 de ani, Extermínio: A Evolução