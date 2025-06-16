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Киноафиша Фильмы 28 лет спустя

28 лет спустя

Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом 28 Years Later 18+
Билеты от 200 ₽
Пойду 183
Не пойду 8

О фильме

28 лет в Великобритании бушует вирус, превращающий заражённых в агрессивных плотоядных тварей. В этом ужасном мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы.

28 лет спустя - дублированный трейлер
28 лет спустя  дублированный трейлер
Страна Великобритания / США
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 23 сентября 2025
Премьера в мире 16 июня 2025
Дата выхода
28 июня 2025 Россия
19 июня 2025 Австралия
19 июня 2025 Азербайджан
19 июня 2025 Аргентина
4 июля 2025 Бангладеш
18 июня 2025 Бельгия
20 июня 2025 Болгария
16 июня 2025 Бразилия
18 июня 2025 Бруней
20 июня 2025 Великобритания
19 июня 2025 Венгрия
18 июня 2025 Восточный Тимор
20 июня 2025 Вьетнам
19 июня 2025 Гватемала
19 июня 2025 Германия
19 июня 2025 Гонконг
18 июня 2025 Греция
19 июня 2025 Грузия R
19 июня 2025 Дания
19 июня 2025 Доминиканская Республика
19 июня 2025 Израиль
20 июня 2025 Индия
18 июня 2025 Индонезия
19 июня 2025 Ирландия
19 июня 2025 Исландия
20 июня 2025 Испания
19 июня 2025 Италия
19 июня 2025 Казахстан 18+
19 июня 2025 Камбоджа
20 июня 2025 Канада
19 июня 2025 Катар
19 июня 2025 Колумбия
19 июня 2025 Кыргызстан 16+
19 июня 2025 Лаос
27 июня 2025 Латвия N16
27 июня 2025 Литва
19 июня 2025 Макао D
19 июня 2025 Малайзия
2 июля 2025 Марокко
19 июня 2025 Мексика C
17 июля 2025 Молдавия N 16
20 июня 2025 Мьянма
20 июня 2025 Непал
19 июня 2025 Нидерланды 16
19 июня 2025 Новая Зеландия R16
20 июня 2025 Норвегия
19 июня 2025 ОАЭ 18TC
20 июня 2025 Пакистан
19 июня 2025 Перу
20 июня 2025 Польша
19 июня 2025 Португалия
19 июня 2025 Пуэрто-Рико
20 июня 2025 Румыния
20 июня 2025 США
19 июня 2025 Сербия o.A.
19 июня 2025 Сингапур
19 июня 2025 Словакия 15
19 июня 2025 Таиланд
18 июня 2025 Тайвань
20 июня 2025 Турция
19 июня 2025 Узбекистан
19 июня 2025 Украина
18 июня 2025 Филиппины
27 июня 2025 Финляндия
18 июня 2025 Франция
19 июня 2025 Хорватия
19 июня 2025 Черногория o.A.
19 июня 2025 Чехия
19 июня 2025 Чили 18
18 июня 2025 Швеция
27 июня 2025 Эстония
20 июня 2025 ЮАР 16
20 июня 2025 Южная Корея
20 июня 2025 Япония
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $140 285 475
Производство Columbia Pictures, TSG Entertainment, British Film Institute (BFI)
Другие названия
28 Years Later, Exterminio: La evolución, 28 лет спустя, 28 aastat hiljem, 28 anni dopo, 28 Anos Depois, 28 años después, 28 ans plus tard, 28 évvel később, 28 godina kasnije, 28 il sonra, 28 lat później, 28 let poté, 28 metai po, 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế, 28 Shana 'Akha'rei, 28 vuotta myöhemmin, 28 yildan keyin, 28 Yıl Sonra, 28 χρόνια μετά, 28 година касније, 28 років потому, 28年後..., 28年毀滅倒數, După 28 de ani, Extermínio: A Evolução
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Джоди Комер
Джоди Комер
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Элфи Уильямс
Элфи Уильямс
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 53 голоса
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1981 В жанре «ужасы»  137 В фильмах Великобритании  167 В фильмах США  1212
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
19:25 от 790 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
15:30 от 400 ₽ 21:30 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия

Прошло больше двадцати лет с тех пор, как зрители впервые увидели Киллиана Мерфи, идущего в полном одиночестве по пустынным улицам Лондона. «28 дней спустя» вывели жанр зомби-хоррора из разряда нишевого кино и доказали, что даже без бюджета, но с оригинальной идеей и дерзким монтажом можно снять вечную классику. Дэнни Бойл еще не получил тогда премию «Оскар» за «Миллионера из трущоб», а для Алекса Гарленда это был дебютный сценарий, с которого началась его…
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User 5 июля 2025, 15:46
Поверьте мне на слово,как человеку,который обожает фильмы про зомби,который смотрел 28 дней спустя,28 недель спустя и ждал этот фильм 28 лет и… Читать дальше…
User 6 июля 2025, 08:00
Начало было действительно неплохим, но с момента когда мальчонок пошел один, с больной мамой, хрен знает куда, начался лютый треш. Действительно… Читать дальше…
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«28 лет спустя» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
19:25 от 790 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
15:30 от 400 ₽ 21:30 от 450 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
22:55
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