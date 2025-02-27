Наша рецензия

Оперный театр встречается с авторским кино в проекте «Дольче!», и, пожалуй, у этого гибрида нет другого более точного определения формата. Но совершенно точно есть необходимость лицезреть это в кинотеатре на большом экране с лучшим звуком, который только возможен. Потому что это и безумие красок, и фантастические декорации, и выразительная игра, и невероятные голоса. В общем, если вы раньше и видели нечто подобное, то точно не в избытке. На пороге фэнтезийного ЗАГСа стоит Орфей.…