Новое прочтение классической истории любви. Прекрасная Эвридика гибнет от пули в день свадьбы. Не в силах мириться с утратой, Орфей спускается за ней в царство Аида. Роскошные наряды и декорации, созданные в знаменитом дизайнерском доме Dolce&Gabbana перенесут вас в фантастический загробный мир с его причудливой архитектурой и невероятными существами. И всё это под величественную оперную музыку, вечную, как сама любовь.
|27 марта 2025
|Россия
|CoolConnections, Arna Media
|27 марта 2025
|Казахстан
|16+
|27 марта 2025
|Кыргызстан
|16+
|11 апреля 2025
|Польша
|27 марта 2025
|Узбекистан
|18+
|27 февраля 2025
|Чехия