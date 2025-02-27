Меню
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
3 постера
Пойду 4
Не пойду 2
Дольче!

Дольче!

Необычное переосмысление мифа об Орфее и Эвридике с эстетской картинкой и музыкальными номерами The Opera! 18+
Пойду 4
Не пойду 2

О фильме

Новое прочтение классической истории любви. Прекрасная Эвридика гибнет от пули в день свадьбы. Не в силах мириться с утратой, Орфей спускается за ней в царство Аида.  Роскошные наряды и декорации, созданные в знаменитом дизайнерском доме Dolce&Gabbana перенесут вас в фантастический загробный мир с его причудливой архитектурой и невероятными существами. И всё это под величественную оперную музыку, вечную, как сама любовь.

 

Дольче! - дублированный трейлер
Дольче!  дублированный трейлер
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 апреля 2025
Премьера в мире 27 февраля 2025
Дата выхода
27 марта 2025 Россия CoolConnections, Arna Media
27 марта 2025 Казахстан 16+
27 марта 2025 Кыргызстан 16+
11 апреля 2025 Польша
27 марта 2025 Узбекистан 18+
27 февраля 2025 Чехия
Сборы в мире $73 250
Производство Showlab, Rai Cinema, Dolce & Gabbana
Другие названия
The Opera! Arie per un'eclissi, The Opera!, Opera!, The Opera! Arias for an Eclipse, Дольче!, Опера! - Арії під час затемнення, 歌劇生死戀
Режиссер
Паоло Джеп Кукко
Давиде Ливерморе
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Катерина Мурино
Катерина Мурино
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
Дольче!
Отзывы о фильме

Наша рецензия

Оперный театр встречается с авторским кино в проекте «Дольче!», и, пожалуй, у этого гибрида нет другого более точного определения формата. Но совершенно точно есть необходимость лицезреть это в кинотеатре на большом экране с лучшим звуком, который только возможен. Потому что это и безумие красок, и фантастические декорации, и выразительная игра, и невероятные голоса. В общем, если вы раньше и видели нечто подобное, то точно не в избытке. На пороге фэнтезийного ЗАГСа стоит Орфей.…
Читать
ikolmogorova 3 октября 2025, 20:20
В последние годы в прокате всё чаще стали появляться оперы и спектакли, адаптированные для показа на киноэкранах. Одним из зачинателей создания… Читать дальше…
Александр Соколов 3 апреля 2025, 20:19
Фильм потрясение, где очень интересно соединены арии из опер и визуальные эффекты. Фильм для думающих людей.Рекомендую не для всех.
Отзывы
Дольче! - дублированный трейлер
Дольче! Дублированный трейлер
Кадры из фильма
